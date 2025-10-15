Seger för Grums – steg åt rätt håll mot Grästorps IK

Grums segrade – 3–2 mot Grästorps IK

Alexander Henningsson avgjorde för Grums

Grästorps IK nu tionde, Grums på 18:e plats

Grums har varit i en svacka med fem förluster i rad i hockeyettan södra. Men borta mot Grästorps IK bröts den tuffa sviten. Det blev 2–3 (2–1, 0–0, 0–2) i matchen i Åse & Viste Arena.

– Äntligen orkar vi få ihop tre bra perioder. Det är vad som krävs på den här nivån, vi tuggar vidare och siktar mot nästa match. All heder till gubbarna, kommenterade Grums tränare Johan Erkgärds efter matchen.

Mörrum nästa för Grums

Grästorps IK startade matchen bäst. Laget gick upp till en 2–0-ledning genom mål av Joacim Hägg och Joel Benjaminsson innan Grums svarade och gjorde 2–1 genom David Göransson.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden. Sebastian Lövgren och Alexander Henningsson gjorde att Grums vände till underläget till ledning med 2–3.

Det här var Grästorps IK:s tredje uddamålsförlust den här säsongen.

Det här betyder att Grums ligger på 18:e plats i tabellen och Grästorps IK är på tionde plats.

Lagen spelar mot varandra igen den 10 december i Billerudhallen.

I nästa omgång har Grästorps IK Västervik borta i LF Arena, lördag 18 oktober 17.00. Grums spelar hemma mot Mörrum söndag 19 oktober 16.00.

Grästorps IK–Grums 2–3 (2–1, 0–0, 0–2)

Hockeyettan södra, Åse & Viste Arena

Första perioden: 1–0 (11.51) Joacim Hägg (Casper Lindahl), 2–0 (15.17) Joel Benjaminsson (Lucas Löfström, Tim Dackell), 2–1 (17.22) David Göransson (Joel Nyman, Alexander Henningsson).

Tredje perioden: 2–2 (48.04) Sebastian Lövgren (Linus Högström Nordhammer), 2–3 (55.50) Alexander Henningsson (Sebastian Lövgren, David Göransson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Grästorps IK: 2-1-2

Grums: 1-0-4

Nästa match:

Grästorps IK: Västerviks IK, borta, 18 oktober

Grums: Mörrum GoIS IK, hemma, 19 oktober