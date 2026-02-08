Seger för Forshaga – steg åt rätt håll mot Sollentuna

Seger för Forshaga med 6–5 mot Sollentuna

Adam Byström Johansson avgjorde för Forshaga

Andra raka förlusten för Sollentuna

Forshaga har haft en tuff period med fyra förluster i följd i hockeyettan norra. Men borta mot Sollentuna bröts den sviten. Det blev 5–6 (2–4, 2–0, 1–2) i matchen.

– Våran överlägset sämsta match senaste fem. Alla andra fyra matcherna som vi förlorat är vi betydligt bättre taktiskt och även individuellt. Oerhört många individuella misstag idag. Vi visste att vi skulle möta ett oerhört starkt lag på kontringar, men ändå gör de tre av sina fyra första mål på individuella misstag och kontringar. Men sjukt nöjd med power play och penalty kill som vinner matchen för oss. Men detta duger inte om vi ska var riktigt ärliga. Tre sköna poäng. Men vi behöver mer, betydligt mer, inför fortsättningen, kommenterade Forshagas huvudtränare Mikael Wikstrand.

Clemensnäs nästa för Forshaga

Forshaga dominerade i första perioden. Laget vann perioden med 4–2.

Efter 7.49 i andra perioden slog Pelle Ringström till framspelad av Martin Brovall och Oskar Ståhl och reducerade åt Sollentuna. Ture Edvardsson gjorde dessutom 4–4 efter 10.30 på pass av Pelle Ringström.

Forshaga startade tredje perioden starkast. Laget gick från 4–4 till 4–6 genom mål av Isac Hamberg och Adam Byström Johansson. Sollentuna gjorde 5–6 genom Andreas Ekström efter 19.42 men kom aldrig närmare.

Forshagas Martin Fridén stod för fem poäng, varav ett mål och Hugo Hell gjorde ett mål och spelade fram till tre mål.

Sollentuna har två vinster och tre förluster och 19–18 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Forshaga har en vinst och fyra förluster och 16–25 i målskillnad.

Det här betyder att Sollentuna ligger kvar på tolfte plats i tabellen och Forshaga på sjätte plats.

I nästa omgång har Sollentuna Falu IF hemma, onsdag 11 februari 19.00. Forshaga spelar hemma mot Clemensnäs lördag 14 februari 16.00.

Sollentuna–Forshaga 5–6 (2–4, 2–0, 1–2)

Hockeyettan norra

Första perioden: 1–0 (6.50) Andreas Ekström (Oskar Ståhl), 1–1 (7.43) Johannes Frisk (Christoffer Rasch, Martin Fridén), 2–1 (8.27) Ture Edvardsson (Lukas Paulsson, Filip Möllerstedt), 2–2 (9.57) Martin Fridén (Hugo Hell, Karl Andersson), 2–3 (16.37) Karl Andersson (Martin Fridén, Hugo Hell), 2–4 (19.03) Hugo Hell (Martin Fridén, Adam Byström Johansson).

Andra perioden: 3–4 (27.49) Pelle Ringström (Martin Brovall, Oskar Ståhl), 4–4 (30.30) Ture Edvardsson (Pelle Ringström).

Tredje perioden: 4–5 (49.27) Isac Hamberg (Hugo Hell, Hugo Lindman Gustafsson), 4–6 (59.20) Adam Byström Johansson (Martin Fridén, Tom Fridén), 5–6 (59.42) Andreas Ekström (Simon Boman).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Sollentuna: 2-1-2

Forshaga: 1-1-3

Nästa match:

Sollentuna: Falu IF, hemma, 11 februari 19.00

Forshaga: Clemensnäs HC, hemma, 14 februari 16.00