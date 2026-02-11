Seger för Clemensnäs mot Kalix

Clemensnäs-seger med 4–1 mot Kalix

William Boström avgjorde för Clemensnäs

Seger nummer 5 för Clemensnäs

Clemensnäs segrade på hemmaplan i Kopparhallen mot Kalix i U20 region norr topp 8 herr. 4–1 (2–0, 1–1, 1–0) slutade matchen på onsdagen.

Ö-vik Hockey J20 nästa för Clemensnäs

Ruben Wikström-Öhman gav Clemensnäs ledningen efter åtta minuter på pass av Alex Albertsson-Söderlund och Oscar Fältén. Laget gjorde 2–0 när William Boström hittade rätt assisterad av Ville Renling och Oscar Fältén efter 11.53.

Kalix reducerade till 2–1 redan efter efter 3.17 i andra perioden genom Svante Tedfelt med assist av Måns Nygård och Gustav Sundqvist. Efter 8.10 i andra perioden nätade Hugo Dahlborg framspelad av Elmer Grenholm och gjorde 3–1.

Gustav Oja stod för målet när Clemensnäs punkterade matchen med ett 4–1-mål med tolv sekunder kvar att spela efter förarbete från Filip Jonsson.

Båda lagen har nu två segrar och tre förluster på de senaste fem matcherna, Clemensnäs med 17–27 och Kalix med 12–19 i målskillnad.

Resultatet innebär att Clemensnäs ligger kvar på femte plats och Kalix på fjärde plats i tabellen.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Clemensnäs HC har vunnit de senaste två mötena före den här matchen. Kalix HC vann den första matchen lagen emellan under säsongen.

Clemensnäs tar sig an Ö-vik Hockey J20 i sista matchen borta söndag 15 februari 15.40. Kalix möter Östersund hemma lördag 14 februari 18.00.

Clemensnäs–Kalix 4–1 (2–0, 1–1, 1–0)

U20 region norr topp 8 herr, Kopparhallen

Första perioden: 1–0 (8.02) Ruben Wikström-Öhman (Alex Albertsson-Söderlund, Oscar Fältén), 2–0 (11.53) William Boström (Ville Renling, Oscar Fältén).

Andra perioden: 2–1 (23.17) Svante Tedfelt (Måns Nygård, Gustav Sundqvist), 3–1 (28.10) Hugo Dahlborg (Elmer Grenholm).

Tredje perioden: 4–1 (59.48) Gustav Oja (Filip Jonsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Clemensnäs: 2-1-2

Kalix: 2-0-3

Nästa match:

Clemensnäs: Örnsköldsvik HF, borta, 15 februari 15.40

Kalix: Östersunds IK, hemma, 14 februari 18.00