Seger för Borlänge mot Piteå på hemmaplan

Seger för Borlänge med 7–3 mot Piteå

Borlänges fjärde seger på de senaste fem matcherna

Borlänges Joel Jonsson tremålsskytt

Borlänge vann matchen på hemmaplan mot Piteå i hockeyettan norra på lördagen. 7–3 (2–1, 4–0, 1–2) slutade matchen.

– Första och andra perioden är bra från vår del, tycker att vi avgör matchen där. Lite slarviga och naiva i tredje perioden, men överlag en stabil insats och tre välförtjänta poäng, kommenterade Borlänges tränare Liam Wallström.

Segern var Borlänges fjärde på de senaste fem matcherna.

Borlänge startade matchen vassast. Laget gick upp till en 2–0-ledning genom mål av Calle Karlsson och Joel Jonsson innan Piteå svarade och gjorde 2–1 genom Nils Bolin.

Även i andra perioden var Borlänge starkast och gick från 2–1 till 6–1 genom mål av Gustav Lindström, Joel Jonsson, Henning Rothsten och Viktor Johansson.

Piteå reducerade dock till 6–2 genom Viktor Åström efter 11.56 av perioden.

Borlänge ökade ledningen till 7–2, på nytt genom Joel Jonsson efter 14.30 i tredje perioden.

Oskar Lundkvist reducerade förvisso men närmare än 7–3 kom inte Piteå. Borlänge tog därmed en stabil seger.

Gustav Lindström och Calle Karlsson gjorde ett mål och två assist var för Borlänge.

Resultatet innebär att Borlänge ligger kvar på sjätte plats och Piteå på 13:e plats i tabellen.

Söndag 18 januari spelar Borlänge hemma mot Bodens HF 16.00 och Piteå mot Falu IF borta 14.00 i Lugnets Ishall.

Borlänge–Piteå 7–3 (2–1, 4–0, 1–2)

Hockeyettan norra, Borlänge Ishall

Första perioden: 1–0 (9.27) Calle Karlsson (Gustav Lindström, Melker Bertals), 2–0 (13.42) Joel Jonsson (Calle Karlsson, Isac Ollas Mattsson), 2–1 (19.57) Nils Bolin (Melvin Pettersson, Linus Lindmark).

Andra perioden: 3–1 (23.07) Gustav Lindström (Calle Karlsson), 4–1 (25.59) Joel Jonsson (Melker Bertals, Gustav Lindström), 5–1 (35.40) Henning Rothsten (Viktor Johansson, Tim Palmberg), 6–1 (39.05) Viktor Johansson (Henning Rothsten, Tim Palmberg).

Tredje perioden: 6–2 (51.56) Viktor Åström (Oskar Lundkvist, Oscar Nilsson), 7–2 (54.30) Joel Jonsson (Hampus Malm, Viktor Johansson), 7–3 (54.45) Oskar Lundkvist (Viktor Åström, Isak Holmström).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Borlänge: 4-0-1

Piteå: 1-0-4

Nästa match:

Borlänge: Bodens HF, hemma, 18 januari 16.00

Piteå: Falu IF, borta, 18 januari 14.00