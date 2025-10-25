Seger för Borlänge hemma mot Örnsköldsvik Hockey

Borlänge-seger med 4–2 mot Örnsköldsvik Hockey

Lukas Söderlund matchvinnare för Borlänge

Andra raka nederlaget för Örnsköldsvik Hockey

Borlänge besegrade Örnsköldsvik Hockey på hemmaplan i lördagens möte i hockeyettan norra. 4–2 (2–0, 0–1, 2–1) slutade matchen.

Borlänge–Örnsköldsvik Hockey – mål för mål

Borlänge tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 2–0. Efter 16.26 i andra perioden nätade Linus Håkansson på pass av Oliver Timander och Vilmer Grundström och reducerade åt Örnsköldsvik Hockey. Borlänge utökade ledningen igen genom Lukas Söderlund efter 6.16 i tredje perioden.

Vilmer Grundström reducerade dock för Örnsköldsvik Hockey med bara tre minuter kvar att spela och gav matchen liv igen.

Borlänge kunde dock avgöra till 4–2 med 1.17 kvar av matchen genom Calle Karlsson.

Borlänge ligger på åttonde plats i tabellen efter matchen medan Örnsköldsvik Hockey är på 13:e plats. Noteras kan att Örnsköldsvik Hockey sedan den 4 oktober har avancerat sju placeringar i tabellen.

Söndag 26 oktober 14.00 möter Borlänge Clemensnäs hemma i Borlänge Ishall medan Örnsköldsvik Hockey spelar borta mot Falu IF.

Borlänge–Örnsköldsvik Hockey 4–2 (2–0, 0–1, 2–1)

Hockeyettan norra, Borlänge Ishall

Första perioden: 1–0 (1.17) Melker Bertals (Joel Jonsson, Edwin Aronsson), 2–0 (12.10) Eric Hultgren (Anton Edström, Henning Rothsten).

Andra perioden: 2–1 (36.26) Linus Håkansson (Oliver Timander, Vilmer Grundström).

Tredje perioden: 3–1 (46.16) Lukas Söderlund (Joel Myrberg Andersson, Viktor Johansson), 3–2 (57.42) Vilmer Grundström, 4–2 (58.43) Calle Karlsson.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Borlänge: 3-0-2

Örnsköldsvik Hockey: 2-2-1

Nästa match:

Borlänge: Clemensnäs HC, hemma, 26 oktober

Örnsköldsvik Hockey: Falu IF, borta, 26 oktober