Piteå vann på hemmaplan mot Lindlöven

Piteå vann med 4–2 mot Lindlöven

Isak Holmström matchvinnare för Piteå

Andra raka segern för Piteå

Piteå segrade på hemmaplan i LF Arena mot Lindlöven i hockeyettan norra. 4–2 (2–0, 2–1, 0–1) slutade matchen på söndagen.

Lindlövens tränare Lennart Hermansson tyckte till om matchen:

– Vi gör en usel första period, spelar upp oss sedan och gör två riktigt bra perioder! Tyvärr har vi under en längre tid varit väldigt ineffektiva och inte skapat någon energi att gå på, det skulle vi behöva nu när vi gått så kort på manskapet!

I och med detta har Lindlöven fyra förluster i rad.

Clemensnäs nästa för Piteå

Caesar Björk gjorde 1–0 till Piteå efter fyra minuter assisterad av Oscar Bramberg och Henrik Claeson. Laget ökade också ledningen till 2–0 efter 9.58 när Oscar Nilsson fick träff efter förarbete av Oskar Lundkvist och Henrik Claeson.

Efter 1.00 i andra perioden ökade Piteå på till 3–0 genom Isak Holmström.

Lindlöven reducerade dock till 3–1 genom Lukas Johansson efter 8.25 av perioden.

Piteå ökade ledningen till 4–1 genom Oskar Lundkvist efter 14.52.

6.21 in i tredje perioden satte Lukas Johansson pucken återigen på pass av Olle Hilmersson och reducerade. Fler mål än så blev det inte för Lindlöven.

Piteås Oscar Bramberg hade tre assists och Oscar Nilsson gjorde ett mål och två målgivande passningar.

Piteås nya tabellposition är tolfte plats medan Lindlöven är på tredje plats. Ett fint lyft i tabellen för Piteå som så sent som den 13 januari låg på 16:e plats.

På onsdag 28 januari 19.00 spelar Piteå borta mot Clemensnäs och Lindlöven borta mot Väsby IK HK.

Piteå–Lindlöven 4–2 (2–0, 2–1, 0–1)

Hockeyettan norra, LF Arena

Första perioden: 1–0 (4.00) Caesar Björk (Oscar Bramberg, Henrik Claeson), 2–0 (9.58) Oscar Nilsson (Oskar Lundkvist, Henrik Claeson).

Andra perioden: 3–0 (21.00) Isak Holmström (Oscar Bramberg, Oscar Nilsson), 3–1 (28.25) Lukas Johansson (Olle Hilmersson), 4–1 (34.52) Oskar Lundkvist (Oscar Bramberg, Oscar Nilsson).

Tredje perioden: 4–2 (46.21) Lukas Johansson (Olle Hilmersson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Piteå: 3-1-1

Lindlöven: 1-0-4

Nästa match:

Piteå: Clemensnäs HC, borta, 28 januari 19.00

Lindlöven: Väsby IK HK, borta, 28 januari 19.00