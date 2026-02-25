Piteå tog skön revansch på Kalix

Piteå vann med 3–0 mot Kalix

Piteås fjärde seger på de senaste fem matcherna

Fjärde raka segern för Piteå

Ombytta roller var det som gällde när Piteå tog emot Kalix i LF Arena på onsdagen. Piteå vann matchen i hockeyettan norra med 3–0 (2–0, 1–0, 0–0). I lagens senaste möte såg det annorlunda ut, då vann Kalix med hela 7–0.

Piteå höll nu nollan för fjärde gången den här säsongen.

I och med detta har Piteå fyra raka segrar i hockeyettan norra.

Piteå–Kalix – mål för mål

Nils Bolin, Matyas Borak och Oskar Lundkvist gjorde Piteås mål.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Piteå på tionde plats och Kalix på sjunde plats.

Lördag 28 februari 16.00 spelar Piteå borta mot Hudiksvall. Kalix möter Clemensnäs hemma i Part Arena söndag 1 mars 16.00.