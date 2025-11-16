Piteå bröt Lindlövens fina segersvit

Piteå-seger med 4–0 mot Lindlöven

Isak Holmström avgjorde för Piteå

Piteå höll nollan

Efter fem raka segrar i hockeyettan norra så tog Lindlövens vinstsvit slut hemma mot Piteå. Matchen på söndagen i Lindehov slutade 0–4 (0–3, 0–0, 0–1).

– Piteå var betydligt vassare i starten och fick med sig några enkla utvisningar som de sedan också var väldigt effektiva i och gjorde tre mål. Vi försökte sedan att jobba oss ikapp men den riktiga energin fanns inte idag. Det är bara att ta nya tag på onsdag mot Enköping borta, kommenterade Lindlövens tränare Lennart Hermansson.

Kiruna nästa för Piteå

Piteå stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 0–3 på bara 7.06 i mitten av perioden.

Andra perioden blev mållös. Nils Bolin också 0–4 på pass av Oscar Nilsson efter 17.23 i tredje perioden.

Onsdag 19 november 19.00 spelar Lindlöven borta mot Enköping. Piteå möter Kiruna hemma i LF Arena söndag 23 november 15.00.

Lindlöven–Piteå 0–4 (0–3, 0–0, 0–1)

Hockeyettan norra, Lindehov

Första perioden: 0–1 (4.51) Isak Holmström (Oscar Bramberg, Wilmer Lindfors), 0–2 (6.41) Leo Bergström (Oscar Ingesson, Nils Bolin), 0–3 (11.57) Wilmer Lindfors (Felix Färhammar, Isak Holmström).

Tredje perioden: 0–4 (57.23) Nils Bolin (Oscar Nilsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Lindlöven: 4-0-1

Piteå: 2-1-2

Nästa match:

Lindlöven: Enköpings SK HK, borta, 19 november

Piteå: Kiruna IF, hemma, 23 november