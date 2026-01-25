Örnsköldsvik Hockey vände i tredje – och vann mot Surahammar

Örnsköldsvik Hockey-seger med 4–3 mot Surahammar

Mikko Kärjä matchvinnare för Örnsköldsvik Hockey

Tolfte segern för Örnsköldsvik Hockey

Örnsköldsvik Hockey hade problem och låg under med 2–3 efter två perioder i matchen i hockeyettan norra mot Surahammar i XLNT AKUSTIK Arena. Men i tredje kom vändningen genom mål av Edvin Edlund och Mikko Kärjä och till slut blev det 4–3 för bortalaget Örnsköldsvik Hockey.

Borlänge nästa för Örnsköldsvik Hockey

Adam Karlsson gjorde 1–0 till Surahammar efter tio minuters spel framspelad av Lukas Henze.

Surahammar gjorde två snabba mål tidigt i andra perioden och gick från 1–0 till 3–0, målen av Adam Karlsson och Anton Hansson Myhrén.

Örnsköldsvik Hockey reducerade dock till både 3–1 och 3–2 genom Vilgot Lindström och Carl Jacobson i andra perioden.

Edvin Edlund kvitterade för laget tidigt i tredje perioden på pass av Rasmus Sjöqvist och Sigge Forslund. 9.06 in i tredje perioden satte Mikko Kärjä pucken framspelad av Carl Jacobson och Tobias Oskarsson och avgjorde matchen. Kärjä fullbordade därmed Örnsköldsvik Hockeys vändning.

Örnsköldsvik Hockeys Carl Jacobson stod för tre poäng, varav ett mål.

Det här betyder att Surahammar ligger kvar på tionde plats i tabellen och Örnsköldsvik Hockey på nionde plats. Örnsköldsvik Hockey var på 14:e plats i tabellen för 16 dagar sedan, men har fått ett lyft.

I nästa match möter Surahammar Sollentuna borta på onsdag 28 januari 19.00. Örnsköldsvik Hockey möter Borlänge lördag 31 januari 16.00 hemma.

Surahammar–Örnsköldsvik Hockey 3–4 (1–0, 2–2, 0–2)

Hockeyettan norra, XLNT AKUSTIK Arena

Första perioden: 1–0 (10.54) Adam Karlsson (Lukas Henze).

Andra perioden: 2–0 (21.02) Adam Karlsson (Roman Semjonov, Wille Hedqvist), 3–0 (22.06) Anton Hansson Myhrén (Wille Hedqvist, Alexander Dahlberg), 3–1 (28.53) Vilgot Lindström (Carl Jacobson, Filip Lundgren), 3–2 (31.27) Carl Jacobson (Felix Hälldahl, Filip Lundgren).

Tredje perioden: 3–3 (42.55) Edvin Edlund (Rasmus Sjöqvist, Sigge Forslund), 3–4 (49.06) Mikko Kärjä (Carl Jacobson, Tobias Oskarsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Surahammar: 1-1-3

Örnsköldsvik Hockey: 3-1-1

Nästa match:

Surahammar: Sollentuna HC, borta, 28 januari 19.00

Örnsköldsvik Hockey: Borlänge HF, hemma, 31 januari 16.00