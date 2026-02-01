Örnsköldsvik Hockey avgjorde i tredje perioden mot Falu IF

Örnsköldsvik Hockey-seger med 3–1 mot Falu IF

Kasperi Lehtonen avgjorde för Örnsköldsvik Hockey

Viggo Aspling målskytt för Falu IF

Örnsköldsvik Hockey segrade hemma mot Falu IF i hockeyettan norra. Efter två perioder var matchen oavgjord, innan Örnsköldsvik Hockey drog ifrån i sista perioden. Matchen slutade 3–1 (0–1, 1–0, 2–0).

Falu IF:s tränare Torbjörn Johansson om matchen:

– En jämn match som vi hade kunnat styrt lite bättre om vi hade tagit tillvara på våra målchanser. Efter deras 3–1 orkade vi inte riktigt få till en kvittering.

Örnsköldsvik Hockey–Falu IF – mål för mål

Viggo Aspling gav Falu IF ledningen efter tolv minuter framspelad av Pontus Falk och Philip Hasselgren.

Efter 9.52 i andra perioden slog Marcus Schill till på pass av Felix Hälldahl och Mikko Kärjä och kvitterade för Örnsköldsvik Hockey.

Kasperi Lehtonen gav laget ledningen efter 1.07 in i tredje perioden efter förarbete från Frans Westberg-Gren och Elias Hallin. 4.18 in i tredje perioden fick Felix Hälldahl utdelning framspelad av Frans Westberg-Gren och Tobias Oskarsson och ökade ledningen. Hälldahl fullbordade därmed Örnsköldsvik Hockeys vändning.

Båda lagen har nu tre segrar och två förluster på de senaste fem matcherna, Örnsköldsvik Hockey med 16–15 och Falu IF med 16–10 i målskillnad.

I nästa match möter Örnsköldsvik Hockey Lindlöven borta på lördag 14 februari 17.00. Falu IF möter Surahammar onsdag 4 februari 19.00 hemma.

Örnsköldsvik Hockey–Falu IF 3–1 (0–1, 1–0, 2–0)

Hockeyettan norra, Skyttishallen

Första perioden: 0–1 (12.49) Viggo Aspling (Pontus Falk, Philip Hasselgren).

Andra perioden: 1–1 (29.52) Marcus Schill (Felix Hälldahl, Mikko Kärjä).

Tredje perioden: 2–1 (41.07) Kasperi Lehtonen (Frans Westberg-Gren, Elias Hallin), 3–1 (44.18) Felix Hälldahl (Frans Westberg-Gren, Tobias Oskarsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Örnsköldsvik Hockey: 3-1-1

Falu IF: 3-1-1

Nästa match:

Örnsköldsvik Hockey: Lindlövens IF, borta, 14 februari 17.00

Falu IF: Surahammars IF, hemma, 4 februari 19.00