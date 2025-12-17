Vita Hästen ny serieledare efter 5–1 mot Järfälla

Vita Hästen-seger med 5–1 mot Järfälla

Adam Aunes Johansson gjorde två mål för Vita Hästen

Casper Östberg avgjorde för Vita Hästen

Vita Hästen är ny serieledare i hockeyettan södra efter bortaseger med 5–1 (1–1, 1–0, 3–0) mot Järfälla. Vita Hästen leder serien en poäng före Karlskrona som dock har en match mindre spelad. Järfälla ligger på 18:e plats i tabellen.

Vita Hästen tog därmed sjätte raka seger mot just Järfälla.

I och med detta har Järfälla fyra förluster i rad.

Vita Hästens Adam Aunes Johansson tvåmålsskytt

Adam Aunes Johansson gjorde 1–0 till Vita Hästen efter åtta minuter efter förarbete från Emil Öhrwall och Jesper Sellin.

Efter 15.49 kvitterade Järfälla när Kalle Broed slog till framspelad av Emil Hedström.

Efter 19.49 i andra perioden slog Casper Östberg till framspelad av Victor Lindman och Jesper Sellin och gav Vita Hästen ledningen.

Även i tredje perioden var det Vita Hästen som dominerade och gick från 1–2 till 1–5 genom mål av Alexander Lundman, Emil Öhrwall och Adam Aunes Johansson.

Vita Hästens Jesper Sellin hade tre assists.

Järfälla har en vinst och fyra förluster och 10–23 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Vita Hästen har tre vinster och två förluster och 18–11 i målskillnad.

Järfälla var på 13:e plats i tabellen för 29 dagar sedan, men har tappat sedan dess.

Lagen spelar mot varandra igen den 14 januari i Himmelstalundshallen.

I nästa match möter Järfälla Huddinge hemma på söndag 28 december 16.00. Vita Hästen möter Borås lördag 20 december 17.00 borta.

Järfälla–Vita Hästen 1–5 (1–1, 0–1, 0–3)

Hockeyettan södra, Järfälla Ishall

Första perioden: 0–1 (8.16) Adam Aunes Johansson (Emil Öhrwall, Jesper Sellin), 1–1 (15.49) Kalle Broed (Emil Hedström).

Andra perioden: 1–2 (39.49) Casper Östberg (Victor Lindman, Jesper Sellin).

Tredje perioden: 1–3 (51.06) Alexander Lundman (Colin Smith, Hugo Styf), 1–4 (54.11) Emil Öhrwall (Tobias Abrahamsson, Oliver Bohm), 1–5 (57.31) Adam Aunes Johansson (Jesper Samuelsson, Jesper Sellin).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Järfälla: 1-0-4

Vita Hästen: 3-1-1

Nästa match:

Järfälla: Huddinge IK, hemma, 28 december 16.00

Vita Hästen: Borås HC, borta, 20 december 17.00