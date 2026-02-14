Ny seger för Västervik mot Grums

Västervik vann med 4–3 mot Grums

Jacob Tenemyr med två mål för Västervik

Alfons Åhman avgjorde för Västervik

Tre raka segrar hade Västervik mot just Grums i hockeyettan södra inför lördagens match. Och på lördagen segrade Västervik på nytt – den här gången med 4–3 (1–1, 3–1, 0–1) hemma i LF Arena.

Det betyder att Västervik äntligen bröt sin förlustsvit, som stannade på sex förluster i rad.

Jacob Tenemyr tvåmålsskytt för Västervik

Jacob Tenemyr gav Västervik ledningen efter sex minuters spel efter förarbete av Lukas Flygt. 1–1 kom efter 14.13 när Elliot Ståhlberg hittade rätt på pass av Axel Appelqvist.

Efter 2.25 i andra perioden gjorde Grums 1–2 genom Oliver Johansson.

Västervik vände på dock matchen när laget gjorde tre raka mål och gick från 1–2 till 4–2.

Joel Nyman reducerade för Grums efter 55 sekunder in i tredje perioden framspelad av Eric Granrud och Erik Röhr. Mer än så blev det dock inte för Grums.

Båda lagen har nu en seger och fyra förluster på de senaste fem matcherna, Västervik med 17–21 och Grums med 9–18 i målskillnad.

Med tre omgångar kvar är Västervik på 13:e plats i tabellen medan Grums är på 20:e plats. Så sent som den 22 januari låg Västervik på 17:e plats i tabellen.

När lagen senast möttes vann Västervik med 5–4.

Nästa motstånd för Västervik är Hanviken. Grums tar sig an Järfälla hemma. Båda matcherna spelas fredag 20 februari 19.00.

Västervik–Grums 4–3 (1–1, 3–1, 0–1)

Hockeyettan södra, LF Arena

Första perioden: 1–0 (6.39) Jacob Tenemyr (Lukas Flygt), 1–1 (14.13) Elliot Ståhlberg (Axel Appelqvist).

Andra perioden: 1–2 (22.25) Oliver Johansson (David Göransson, Johan Eriksson), 2–2 (23.58) Jacob Tenemyr (Noah Wolf, Erik Hannu), 3–2 (25.19) Axel Eriksson (Alfons Åhman), 4–2 (33.15) Alfons Åhman (Axel Eriksson, Petter Sjöcrona).

Tredje perioden: 4–3 (40.55) Joel Nyman (Eric Granrud, Erik Röhr).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Västervik: 1-3-1

Grums: 1-0-4

Nästa match:

Västervik: Hanvikens SK, borta, 20 februari 19.00

Grums: Järfälla HC, hemma, 20 februari 19.00