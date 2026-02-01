Ny seger för Sundsvall mot Forshaga

Oliver Sundberg gjorde två mål för Sundsvall

Fjärde raka nederlaget för Forshaga

Sundsvall fortsätter att ha det lätt mot Forshaga i hockeyettan norra. På söndagen vann Sundsvall på nytt – den här gången med 5–3 (0–1, 4–0, 1–2) borta i Ängevi Ishall. Det var Sundsvalls femte raka seger mot Forshaga.

– Svårt att vinna i utvisningsbåset. Tycker generellt att det är en bra hockeymatch när vi spelar fem mot fem. Men tolv minuter i fel bås är svårt. Gillar pushen i sista. Vi ska jobba oss igenom denna tyngre period tillsammans, tyckte Forshagas huvudtränare Mikael Wikstrand.

Resultatet innebär att Forshaga nu har fyra förluster i rad.

Oliver Sundberg tvåmålsskytt för Sundsvall

Hugo Hell gjorde 1–0 till Forshaga efter 14.39 på pass av Pelle Hedlund och Adam Byström Johansson.

Sundsvall vände på dock matchen när laget gjorde fyra raka mål och gick från 1–0 till 1–4 i andra perioden.

Forshaga reducerade dock till både 2–4 och 3–4 genom Sebastian Lövgren och Martin Fridén i tredje perioden.

Sundsvall kunde dock avgöra till 3–5 med 48 sekunder kvar av matchen genom Martin Arpe.

Sundsvalls Karl Pettersson hade tre assists.

I nästa omgång har Forshaga Sollentuna borta, söndag 8 februari 15.00. Sundsvall spelar hemma mot Sollentuna lördag 14 februari 16.00.

Forshaga–Sundsvall 3–5 (1–0, 0–4, 2–1)

Hockeyettan norra, Ängevi Ishall

Första perioden: 1–0 (14.39) Hugo Hell (Pelle Hedlund, Adam Byström Johansson).

Andra perioden: 1–1 (24.29) Oliver Sundberg (Johan Lindholm, Karl Pettersson), 1–2 (27.36) Emil Lindblom (Elliot Sigrell, Karl Pettersson), 1–3 (30.20) William Falkenhäll (Karl Pettersson, Elliot Sigrell), 1–4 (37.56) Oliver Sundberg (Fabian Westling Alm, Mathias Wikudd).

Tredje perioden: 2–4 (41.02) Sebastian Lövgren (Christoffer Rasch, Martin Fridén), 3–4 (47.59) Martin Fridén (Alfred Bergman), 3–5 (59.12) Martin Arpe (Erik Hedlund).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Forshaga: 1-1-3

Sundsvall: 3-0-2

Nästa match:

Forshaga: Sollentuna HC, borta, 8 februari 15.00

Sundsvall: Sollentuna HC, hemma, 14 februari 16.00