Ny seger för Sundsvall mot drömmotståndet

Sundsvall vann med 5–2 mot Örnsköldsvik Hockey

Sundsvalls fjärde seger på de senaste fem matcherna

Erik Hedlund avgjorde för Sundsvall

Sundsvall fortsätter att ha det lätt mot Örnsköldsvik Hockey i hockeyettan norra. På onsdagen vann Sundsvall på nytt – den här gången med 5–2 (1–1, 3–0, 1–1) hemma i Brandcode Center. Det var Sundsvalls tolfte raka seger mot Örnsköldsvik Hockey.

Segern var Sundsvalls fjärde på de senaste fem matcherna.

Piteå nästa för Sundsvall

Jonathan Lidman gjorde 1–0 till Sundsvall efter sju minuters spel efter förarbete av Johan Lindholm.

Örnsköldsvik Hockey kvitterade när Elias Hallin fick träff med assist av Linus Håkansson och Hugo Branthsson efter 9.12.

I andra perioden var det Sundsvall som var starkast och gick från 1–1 till 4–1 genom mål av Rasmus Dahlqvist, Erik Hedlund och Emil Wengelin.

9.35 in i tredje perioden fick Hugo Bergendal utdelning på pass av Kevin Rönnelöw och Jonathan Lidman och ökade ledningen.

16.22 in i perioden satte Felix Hälldahl pucken framspelad av Tobias Oskarsson och Marcus Schill och reducerade. Fler mål än så blev det inte för Örnsköldsvik Hockey.

För tabellens utseende betyder det här att Sundsvall ligger på tredje plats medan Örnsköldsvik Hockey är på 13:e plats.

I nästa match, lördag 10 januari möter Sundsvall Piteå hemma i Brandcode Center 16.45 medan Örnsköldsvik Hockey spelar hemma mot Kiruna 15.00.

Sundsvall–Örnsköldsvik Hockey 5–2 (1–1, 3–0, 1–1)

Hockeyettan norra, Brandcode Center

Första perioden: 1–0 (7.27) Jonathan Lidman (Johan Lindholm), 1–1 (9.12) Elias Hallin (Linus Håkansson, Hugo Branthsson).

Andra perioden: 2–1 (25.03) Rasmus Dahlqvist (Nils Nordh), 3–1 (31.17) Erik Hedlund (Hugo Bergendal, Oskar Larsson), 4–1 (39.03) Emil Wengelin (Kevin Rönnelöw, Ludvig Westerlund).

Tredje perioden: 5–1 (49.35) Hugo Bergendal (Kevin Rönnelöw, Jonathan Lidman), 5–2 (56.22) Felix Hälldahl (Tobias Oskarsson, Marcus Schill).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Sundsvall: 4-0-1

Örnsköldsvik Hockey: 3-0-2

Nästa match:

Sundsvall: Piteå HC, hemma, 10 januari 16.45

Örnsköldsvik Hockey: Kiruna IF, hemma, 10 januari 15.00