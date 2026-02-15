Ny seger för Strömsbro mot favoritmotståndet

Strömsbro vann med 2–0 mot Falu IF

Fabian Fahlstedt matchvinnare för Strömsbro

Andra raka segern för Strömsbro

Falu IF är lite av ett drömmotstånd för Strömsbro. På söndagen vann Strömsbro på nytt – den här gången borta i Lugnets Ishall. Matchen i hockeyettan norra slutade 2–0 (0–0, 0–0, 2–0). Det var Strömsbros sjunde raka seger mot Falu IF.

– En jämn match med två bra målvakter. Spelet över lag bra bara bättre effektivitet som kan önskas. Det som avgjorde var en studspuck framför vårt mål, tyckte Falu IF:s tränare Torbjörn Johansson.

Forshaga nästa för Strömsbro

Det gjordes inga mål under matchens första eller andra period.

Strömsbro tog ledningen först efter 16.51 i tredje perioden genom Fabian Fahlstedt efter förarbete från Braylon Shmyr och Abbe Broberg. Laget punkterade matchen med ett 0–2-mål med 51 sekunder kvar att spela genom Oskar Klaar. Det fastställde slutresultatet till 0–2.

I tabellen innebär det här att Strömsbro nu ligger på sjunde plats i tabellen. Falu IF är på 16:e plats.

I nästa match möter Falu IF Hudiksvall borta på onsdag 18 februari 19.00. Strömsbro möter Forshaga lördag 21 februari 16.00 borta.

Falu IF–Strömsbro 0–2 (0–0, 0–0, 0–2)

Hockeyettan norra, Lugnets Ishall

Tredje perioden: 0–1 (56.51) Fabian Fahlstedt (Braylon Shmyr, Abbe Broberg), 0–2 (59.09) Oskar Klaar.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Falu IF: 2-0-3

Strömsbro: 2-1-2

Nästa match:

Falu IF: Hudiksvalls HC, borta, 18 februari 19.00

Strömsbro: Forshaga IF, borta, 21 februari 16.00