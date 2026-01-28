Ny seger för Piteå mot drömmotståndet

Piteå-seger med 3–2 efter förlängning

Caesar Björk gjorde två mål för Piteå

Tredje raka segern för Piteå

Piteå fortsätter att ha det lätt mot Clemensnäs i hockeyettan norra. På onsdagen vann Piteå på nytt – den här gången med 3–2 (0–0, 2–1, 0–1, 1–0) efter förlängning borta i Kopparhallen. Det var Piteås nionde raka seger mot Clemensnäs.

– Grym prestationen av laget är väldigt stolt, synd bara att domaren vill göra de ännu svårare för oss och letar utvisningar och vi får boxa otroligt mycket, kommenterade Clemensnäs huvudtränare Kim Lundgren.

Caesar Björk blev matchhjälte med sitt avgörande 3–2-mål 4.56 in i förlängningen.

Piteås Caesar Björk tvåmålsskytt

Den första perioden slutade 0–0.

Efter 10.48 i andra perioden gjorde Clemensnäs 1–0 genom Elliot Ahlberg.

Caesar Björk och Wilmer Lindfors såg till att Piteå vände till ledning med 1–2.

Clemensnäs kvitterade till 2–2 med 1.55 kvar att spela genom Markus Aaw med assist av Alexander Bodén och Filip Westermark.

Stor matchhjälte för Piteå blev Caesar Björk som 4.56 in i förlängningen satte det avgörande 3–2-målet.

Clemensnäs har fem förluster och 7–23 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Piteå har tre vinster och två förluster och 16–17 i målskillnad.

I tabellen innebär det här att Piteå nu ligger på elfte plats i tabellen. Clemensnäs är på 20:e och sista plats. Så sent som den 13 januari låg Piteå på 16:e plats i tabellen.

Clemensnäs möter Falu IF i nästa match hemma lördag 31 januari 16.00. Piteå möter samma dag Väsby IK HK hemma.

Clemensnäs–Piteå 2–3 (0–0, 1–2, 1–0, 0–1)

Hockeyettan norra, Kopparhallen

Andra perioden: 1–0 (30.48) Elliot Ahlberg (Samuel Bergmark, Oliver Lindgren), 1–1 (33.58) Caesar Björk (Nils Bolin, Leo Bergström), 1–2 (36.06) Wilmer Lindfors (Nils Bolin, Linus Lindmark).

Tredje perioden: 2–2 (58.05) Markus Aaw (Alexander Bodén, Filip Westermark).

Förlängning: 2–3 (64.56) Caesar Björk (Leo Bergström).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Clemensnäs: 0-1-4

Piteå: 3-1-1

Nästa match:

Clemensnäs: Falu IF, hemma, 31 januari 16.00

Piteå: Väsby IK HK, hemma, 31 januari 16.00