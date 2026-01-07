Ny seger för Lindlöven mot drömmotståndet

Lindlöven segrade – 5–0 mot Surahammar

Lindlövens åttonde seger på de senaste tio matcherna

Johannes Jämsén tremålsskytt för Lindlöven

Lindlöven fortsätter att ha det lätt mot Surahammar i hockeyettan norra. På onsdagen vann Lindlöven på nytt – den här gången med hela 5–0 (0–0, 4–0, 1–0) borta i XLNT AKUSTIK Arena. Det var Lindlövens sjätte raka seger mot Surahammar.

Lindlövens tränare Lennart Hermansson om matchen:

– Vi möter ett lag som försöker att spela på våra misstag, jag tycker vi behåller tålamodet och i andra perioden släpper vi loss och får utdelning. Vi fortsätter på samma sätt i tredje och avslutar matchen på ett mycket bra sätt.

Det här var sjunde gången den här säsongen som Lindlövens målvakter höll nollan.

Gustav Karlsson blev matchvinnare

Första perioden blev mållös.

Lindlöven stod för fyra raka mål i andra perioden när laget gick upp till till 0–4 på bara 8.40.

Johannes Jämsén gjorde också 0–5 med assist av Sebastian Falk och Olle Hilmersson efter 17.52 i tredje perioden.

Lindlövens Sebastian Falk stod för fyra poäng, varav ett mål och Johannes Jämsén gjorde tre mål.

Surahammar stannar därmed på nionde plats och Lindlöven på andra plats i tabellen.

Söndag 11 januari 16.00 spelar Surahammar borta mot Hudiksvall. Lindlöven möter Wings Arlanda borta i Pinbackshallen lördag 10 januari 16.00.

Surahammar–Lindlöven 0–5 (0–0, 0–4, 0–1)

Hockeyettan norra, XLNT AKUSTIK Arena

Andra perioden: 0–1 (28.20) Gustav Karlsson (Oliver Arle Östergren, Sebastian Falk), 0–2 (31.40) Johannes Jämsén (Sebastian Falk, Elias Holmberg), 0–3 (34.43) Johannes Jämsén (Lukas Johansson, Erik Brenkle), 0–4 (37.00) Sebastian Falk.

Tredje perioden: 0–5 (57.52) Johannes Jämsén (Sebastian Falk, Olle Hilmersson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Surahammar: 2-0-3

Lindlöven: 3-0-2

Nästa match:

Surahammar: Hudiksvalls HC, borta, 11 januari 16.00

Lindlöven: Wings HC Arlanda, borta, 10 januari 16.00