Ny seger för Karlskrona mot Mörrum

Karlskrona vann med 4–2 mot Mörrum

Karlskronas sjätte seger på de senaste sju matcherna

Axel Björnkvist med två mål för Karlskrona

Mörrum har varit lite av ett drömmotstånd för Karlskrona. På tisdagen tog Karlskrona ännu en seger hemma mot Mörrum. Matchen i hockeyettan södra slutade 4–2 (2–1, 1–1, 1–0). Det var Karlskronas sjunde raka seger mot just Mörrum.

Resultatet innebär att Mörrum nu har fyra förluster i rad.

Victor Crus-Rydberg gjorde matchvinnande målet

Mörrum tog ledningen i början av första perioden genom Lucas Folkesson.

Viktor Smeds och Axel Björnkvist gjorde att Karlskrona vände till underläget till ledning med 2–1.

Mörrum kvitterade till 2–2 redan efter efter 2.08 i andra perioden genom Jesper Hultberg på pass av Mathias Kemppi.

Efter 4.26 i andra perioden nätade Victor Crus-Rydberg framspelad av Oskar Hassel och Freddie Larsson och gav Karlskrona ledningen.

Axel Björnkvist stod för målet när laget punkterade matchen med ett 4–2-mål med 1.49 kvar att spela efter pass från Viktor Smeds. Det fastställde slutresultatet till 4–2.

Det här betyder att Karlskrona är kvar på andra plats och Mörrum stannar på 14:e plats, i serien.

När lagen senast möttes vann Karlskrona med 4–0.

Nästa motstånd för Karlskrona är Visby/Roma. Lagen möts söndag 4 januari 14.00 i NKT Arena. Mörrum tar sig an Visby/Roma hemma lördag 3 januari 15.00.

Karlskrona–Mörrum 4–2 (2–1, 1–1, 1–0)

Hockeyettan södra, NKT Arena

Första perioden: 0–1 (4.57) Lucas Folkesson (Noa Lindqvist-Muci), 1–1 (13.37) Viktor Smeds (Freddie Larsson), 2–1 (18.54) Axel Björnkvist (Elias Sjöström, Lukas Sjöblom).

Andra perioden: 2–2 (22.08) Jesper Hultberg (Mathias Kemppi), 3–2 (24.26) Victor Crus-Rydberg (Oskar Hassel, Freddie Larsson).

Tredje perioden: 4–2 (58.11) Axel Björnkvist (Viktor Smeds).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Karlskrona: 4-1-0

Mörrum: 1-0-4

Nästa match:

Karlskrona: Visby/Roma, hemma, 4 januari 14.00

Mörrum: Visby/Roma, hemma, 3 januari 15.00