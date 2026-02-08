Ny seger för Hudiksvall mot Vallentuna

Hudiksvall vann med 9–2 mot Vallentuna

Hudiksvalls tionde seger på de senaste tio matcherna

Loa Milfors tremålsskytt för Hudiksvall

Vallentuna är ett favoritmotstånd för Hudiksvall och på söndagen tog Hudiksvall ännu en seger borta mot just Vallentuna. Matchen i hockeyettan norra slutade hela 9–2 (4–0, 2–2, 3–0). Det var Hudiksvalls fjärde raka seger mot just Vallentuna.

I och med detta har Hudiksvall hela 23 raka segrar i hockeyettan norra.

Carl Wassenius bakom Hudiksvalls avgörande

Hudiksvall var vassast i första perioden som laget vann klart med 4–0.

Andra perioden slutade 2–2 och ställningen efter två perioder var 2–6.

Hudiksvall fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 9–2. Målen i sista perioden gjordes av Max Sjöholm, Jesper Wiberg och Emil Stadin.

Hudiksvalls Carl Wassenius stod för fem poäng, varav ett mål, Lucas Thorstensson hade tre assists, Sebastian Walfridsson hade tre assists och Loa Milfors gjorde tre mål.

Det här betyder att Vallentuna är kvar på 19:e plats och att Hudiksvall fortfarande leder serien.

I nästa omgång har Vallentuna Wings Arlanda hemma i Vallentuna Ishall, onsdag 11 februari 19.00. Hudiksvall spelar hemma mot Falu IF onsdag 18 februari 19.00.

Vallentuna–Hudiksvall 2–9 (0–4, 2–2, 0–3)

Hockeyettan norra, Vallentuna Ishall

Första perioden: 0–1 (2.29) Loa Milfors (Lucas Thorstensson, Carl Wassenius), 0–2 (12.02) Gabriel Kangas (Lucas Thorstensson, Jacob Svensson), 0–3 (14.32) Carl Wassenius (Max Sjöholm, Sebastian Walfridsson), 0–4 (14.48) Jacob Svensson (Gabriel Kangas, Sebastian Walfridsson).

Andra perioden: 0–5 (20.30) Loa Milfors (Rasmus Kahilainen, Sebastian Walfridsson), 1–5 (24.48) Tarik Mahmutovic (William Hedman, Theo Hårdstam), 2–5 (25.58) Leo Hällvik (Filip Sundell, David Segh), 2–6 (26.30) Loa Milfors (Carl Wassenius, Rasmus Kahilainen).

Tredje perioden: 2–7 (45.39) Jesper Wiberg (Lucas Thorstensson), 2–8 (46.41) Emil Stadin (Carl Wassenius, Elias Degnell), 2–9 (47.02) Max Sjöholm (Carl Wassenius, Arvid Sundin).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Vallentuna: 2-0-3

Hudiksvall: 5-0-0

Nästa match:

Vallentuna: Wings HC Arlanda, hemma, 11 februari 19.00

Hudiksvall: Falu IF, hemma, 18 februari 19.00