Ny seger för Hudiksvall mot favoritmotståndet

Hudiksvall vann med 6–2 mot Örnsköldsvik Hockey

Hudiksvalls åttonde seger på de senaste nio matcherna

Arvid Sundin avgjorde för Hudiksvall

Hudiksvall fortsätter att ha det lätt mot Örnsköldsvik Hockey i hockeyettan norra. På onsdagen vann Hudiksvall på nytt – den här gången med hela 6–2 (2–1, 4–1, 0–0) hemma i Holmen Center. Det var Hudiksvalls 17:e raka seger mot Örnsköldsvik Hockey.

Det här innebär att Hudiksvall nu har fem segrar i följd i hockeyettan norra och har åtta raka segrar på hemmaplan.

Forshaga nästa för Hudiksvall

Hudiksvall tog ledningen i första perioden genom Linus Lindblom.

Örnsköldsvik Hockey kvitterade till 1–1 genom Linus Håkansson efter 11.36.

Hudiksvall tog ledningen på nytt genom Jesper Wiberg efter 17.17 i matchen. Hudiksvall tog kommandot i andra perioden. Laget gjorde 3–1 efter 1.57 genom Arvid Sundin och gick upp till 4–1 innan Örnsköldsvik Hockey svarade.

Innan perioden var över hade Hudiksvall gjort 6–2. Tredje perioden blev mållös och Hudiksvall höll i sin 6–2-ledning och vann.

Jesper Wiberg och Linus Lindblom gjorde två mål och ett assist var för Hudiksvall.

Örnsköldsvik Hockey ligger på tolfte plats i tabellen efter matchen medan Hudiksvall leder serien. Ett fint lyft i tabellen för Hudiksvall som så sent som den 25 oktober låg på sjunde plats.

Nästa motstånd för Hudiksvall är Forshaga. Lagen möts torsdag 27 november 19.00 i Holmen Center. Örnsköldsvik Hockey tar sig an Bodens HF borta lördag 22 november 15.00.

Hudiksvall–Örnsköldsvik Hockey 6–2 (2–1, 4–1, 0–0)

Hockeyettan norra, Holmen Center

Första perioden: 1–0 (6.46) Linus Lindblom (Jesper Wiberg, Lucas Thorstensson), 1–1 (11.36) Linus Håkansson (Emil Hälldahl), 2–1 (17.17) Jesper Wiberg (Jacob Svensson, Elias Degnell).

Andra perioden: 3–1 (21.57) Arvid Sundin (Emil Stadin, Maximilian Kilpinen), 4–1 (27.53) Linus Lindblom (Lucas Thorstensson), 4–2 (32.11) Tobias Oskarsson (Vilmer Grundström, Linus Håkansson), 5–2 (33.54) Maximilian Kilpinen (Linus Lindblom, Emil Stadin), 6–2 (39.26) Jesper Wiberg (Loa Milfors, Jacob Svensson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Hudiksvall: 5-0-0

Örnsköldsvik Hockey: 2-0-3

Nästa match:

Hudiksvall: Forshaga IF, hemma, 27 november

Örnsköldsvik Hockey: Bodens HF, borta, 22 november