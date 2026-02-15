Forshaga redo för slutspel efter seger mot Örnsköldsvik Hockey

Forshaga vann med 4–1 mot Örnsköldsvik Hockey

Tom Fridén avgjorde för Forshaga

Tredje raka segern för Forshaga

Segern på hemmaplan mot Örnsköldsvik Hockey, 4–1 (0–0, 1–0, 3–1), gör att Forshaga har säkrat slutspelsplatsen i hockeyettan norra.

– Skön seger mot ett lurigt lag. Tycker vi kontrollerar de okej idag. Grymt boxplay och Foppa grym i målet bäddar till denna segern! Sex poäng i helgen, 10–1 i målskillnad smakar gött, tyckte Forshagas huvudtränare Mikael Wikstrand.

Strömsbro nästa för Forshaga

Den första perioden slutade 0–0.

Det var först 14.26 in i andra perioden som Forshaga tog ledningen genom Sebastian Lövgren framspelad av Pelle Hedlund och Adam Byström Johansson.

Forshaga tog kommandot i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 3.13 genom Tom Fridén och gick upp till 3–0 innan Örnsköldsvik Hockey svarade.

Segern skrevs till slut till 4–1 för Forshaga.

Pelle Hedlund gjorde ett mål för Forshaga och två målgivande passningar.

Resultatet innebär att Forshaga ligger kvar på sjätte plats och Örnsköldsvik Hockey på nionde plats i tabellen.

Nästa motstånd för Forshaga är Strömsbro. Örnsköldsvik Hockey tar sig an Wings Arlanda hemma. Båda matcherna spelas lördag 21 februari 16.00.

Forshaga–Örnsköldsvik Hockey 4–1 (0–0, 1–0, 3–1)

Hockeyettan norra, Ängevi Ishall

Andra perioden: 1–0 (34.26) Sebastian Lövgren (Pelle Hedlund, Adam Byström Johansson).

Tredje perioden: 2–0 (43.13) Tom Fridén (Martin Fridén, Christoffer Rasch), 3–0 (47.28) Pelle Hedlund (Adam Byström Johansson, Tom Fridén), 3–1 (48.32) Carl Jacobson (Charlie Krånglin, Emil Hälldahl), 4–1 (58.27) Lukas Enqvist (Anton Wiklund, Pelle Hedlund).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Forshaga: 3-0-2

Örnsköldsvik Hockey: 2-1-2

Nästa match:

Forshaga: Strömsbro IF, hemma, 21 februari 16.00

Örnsköldsvik Hockey: Wings HC Arlanda, hemma, 21 februari 16.00