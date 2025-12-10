Ny seger för Forshaga mot favoritmotståndet

Seger för Forshaga med 4–1 mot Borlänge

Forshagas sjätte seger på de senaste sju matcherna

Wille Johansson avgjorde för Forshaga

Borlänge är lite av ett drömmotstånd för Forshaga. På onsdagen vann Forshaga på nytt – den här gången hemma i Ängevi Ishall. Matchen i hockeyettan norra slutade 4–1 (1–0, 2–0, 1–1). Det var Forshagas femte raka seger mot Borlänge.

– Skön vinst. Första perioden har vi jätteproblem med deras höga press. De skapar en del och är överlag bättre än oss i första perioden. Andra perioden är förmodligen en av våra bättre perioder för säsongen, trycker ner de i skosulorna rejält. Sista perioden tycker jag vi kontrollerar fullständigt i det stora hela, kommenterade Forshagas huvudtränare Mikael Wikstrand.

I och med detta har Forshaga fyra raka segrar i hockeyettan norra.

Forshaga–Borlänge – mål för mål

Forshaga tog ledningen efter 9.46 genom Jacob Ringman på pass av Martin Fridén och Tom Fridén.

Efter 8.09 i andra perioden nätade Wille Johansson på pass av Christoffer Rasch och Hugo Lindman Gustafsson och gjorde 2–0.

Christoffer Rasch gjorde dessutom 3–0 efter 17.59 framspelad av Victor Stark och Adam Byström Johansson.

Laget ökade också ledningen till 4–0 med 1.13 kvar att spela genom Isac Hamberg.

Isac Ollas Mattsson stod för målet när Borlänge reducerade till 4–1 med 38 sekunder kvar att spela efter förarbete av Henning Rothsten och Viktor Johansson. Mer än så blev det dock inte för Borlänge.

Forshaga har fyra segrar och en förlust och 17–11 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Borlänge har tre vinster och två förluster och 15–15 i målskillnad.

Resultatet innebär att Forshaga ligger kvar på fjärde plats och Borlänge på femte plats i tabellen.

I nästa match möter Forshaga Norrtälje borta och Borlänge möter Sundsvall hemma. Båda matcherna spelas lördag 13 december 16.00.

Forshaga–Borlänge 4–1 (1–0, 2–0, 1–1)

Hockeyettan norra, Ängevi Ishall

Första perioden: 1–0 (9.46) Jacob Ringman (Martin Fridén, Tom Fridén).

Andra perioden: 2–0 (28.09) Wille Johansson (Christoffer Rasch, Hugo Lindman Gustafsson), 3–0 (37.59) Christoffer Rasch (Victor Stark, Adam Byström Johansson).

Tredje perioden: 4–0 (58.47) Isac Hamberg, 4–1 (59.22) Isac Ollas Mattsson (Henning Rothsten, Viktor Johansson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Forshaga: 4-0-1

Borlänge: 3-0-2

Nästa match:

Forshaga: Norrtälje IK, borta, 13 december 16.00

Borlänge: IF Sundsvall Hockey, hemma, 13 december 16.00