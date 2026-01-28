Ny seger för Falu IF mot Wings Arlanda

Seger för Falu IF med 5–2 mot Wings Arlanda

William Danielsen med tre mål för Falu IF

Ludwig Sundström matchvinnare för Falu IF

Falu IF har haft det lätt mot Wings Arlanda i hockeyettan norra. Och på onsdagen vann Falu IF på nytt – den här gången med 5–2 (1–1, 3–0, 1–1) borta i Pinbackshallen. Det var Falu IF:s fjärde raka seger mot Wings Arlanda.

Falu IF:s tränare Torbjörn Johansson tyckte till om matchen:

– Grymt viktigt vinst idag. 1–1 efter första perioden. I andra kommer vi ut med bättre fart och passningsspel som gör att vi trycker ner dem ordentligt i 20 minuter och vinner den rättvist med 3–0. Vi visste att Wings skulle komma ut hårt i tredje men vi lyckades hålla undan tills de fick en tvivelaktig utvisning med sig och reducerade. Men sen hade vi bra kontroll perioden ut.

Falu IF:s William Danielsen tremålsskytt

William Danielsen gav Falu IF ledningen efter 5.57 efter förarbete av Ludwig Sundström och Oliver Pentler. Wings Arlanda kvitterade när Oscar Sarhus slog till på pass av Carl Aronsson och Viktor Greveback efter 12.34.

I andra perioden var det Falu IF som dominerade och gick från 1–1 till 1–4 genom två mål av William Danielsen och och ett mål var av Ludwig Sundström.

8.03 in i tredje perioden slog Viktor Mattsson till på pass av Carl Aronsson och Isak Fehrling och reducerade. Men mer än så orkade Wings Arlanda inte med. Falu IF punkterade matchen med ett 2–5-mål med 1.06 kvar att spela genom Oliver Pentler.

Oliver Pentler gjorde ett mål för Falu IF och spelade fram till fyra mål, Ludwig Sundström stod för tre poäng, varav ett mål och William Danielsen gjorde tre mål.

Wings Arlanda har tre vinster och två förluster och 13–13 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Falu IF har två vinster och tre förluster och 14–16 i målskillnad.

För hemmalaget betyder resultatet 18:e plats i tabellen. Falu IF är på 17:e plats.

Wings Arlanda möter Bodens HF i nästa match borta lördag 31 januari 16.00. Falu IF möter samma dag Clemensnäs borta.

Wings Arlanda–Falu IF 2–5 (1–1, 0–3, 1–1)

Hockeyettan norra, Pinbackshallen

Första perioden: 0–1 (5.57) William Danielsen (Ludwig Sundström, Oliver Pentler), 1–1 (12.34) Oscar Sarhus (Carl Aronsson, Viktor Greveback).

Andra perioden: 1–2 (26.21) William Danielsen (Oliver Pentler, Benjamin Dahlén), 1–3 (32.43) Ludwig Sundström (Oliver Pentler), 1–4 (39.32) William Danielsen (Ludwig Sundström, Oliver Pentler).

Tredje perioden: 2–4 (48.03) Viktor Mattsson (Carl Aronsson, Isak Fehrling), 2–5 (58.54) Oliver Pentler.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Wings Arlanda: 3-0-2

Falu IF: 2-2-1

Nästa match:

Wings Arlanda: Bodens HF, borta, 31 januari 16.00

Falu IF: Clemensnäs HC, borta, 31 januari 16.00