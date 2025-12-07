Ny seger för Borlänge mot Vallentuna

Seger för Borlänge med 7–1 mot Vallentuna

Borlänges nionde seger på de senaste tio matcherna

Borlänges Joel Myrberg Andersson tvåmålsskytt

Vallentuna är lite av ett drömmotstånd för Borlänge. På söndagen vann Borlänge på nytt – den här gången hemma i Borlänge Ishall. Matchen i hockeyettan norra slutade hela 7–1 (2–1, 3–0, 2–0). Det var Borlänges femte raka seger mot Vallentuna.

I och med detta har Vallentuna tolv förluster i rad.

Därmed har Borlänge sex raka segrar på hemmaplan.

Isac Ollas Mattsson gjorde avgörande målet

Borlänge tog ledningen i första perioden genom Joel Myrberg Andersson.

Vallentuna gjorde 1–1 genom Fredrik Svennas efter 19.32.

Borlänge tog ledningen på nytt genom Isac Ollas Mattsson efter 19.59 i matchen.

Även i andra perioden var Borlänge starkast och gick från 2–1 till 5–1 genom mål av Joel Jonsson, Hampus Malm och Melker Bertals.

3.45 in i tredje perioden satte Joel Myrberg Andersson pucken återigen på pass av Viktor Johansson och Tim Palmberg och ökade ledningen.

Efter 4.36 slog Calle Karlsson till på pass av Hampus Malm och ökade ledningen för Borlänge. Det fastställde slutresultatet till 7–1.

Melker Bertals gjorde ett mål för Borlänge och spelade dessutom fram till två mål, Joel Myrberg Andersson stod för två mål och ett assist och Joel Jonsson gjorde ett mål och två målgivande passningar.

I nästa match möter Borlänge Forshaga borta på onsdag 10 december 19.00. Vallentuna möter Piteå lördag 13 december 16.00 borta.

Borlänge–Vallentuna 7–1 (2–1, 3–0, 2–0)

Hockeyettan norra, Borlänge Ishall

Första perioden: 1–0 (17.35) Joel Myrberg Andersson (Viktor Johansson, Edwin Aronsson), 1–1 (19.32) Fredrik Svennas (Leo Hällvik, Filip Sundell), 2–1 (19.59) Isac Ollas Mattsson (Joel Myrberg Andersson, Henning Rothsten).

Andra perioden: 3–1 (27.51) Joel Jonsson (Melker Bertals, Calle Karlsson), 4–1 (30.52) Hampus Malm (Melker Bertals, Joel Jonsson), 5–1 (33.15) Melker Bertals (Gustav Lindström, Joel Jonsson).

Tredje perioden: 6–1 (43.45) Joel Myrberg Andersson (Viktor Johansson, Tim Palmberg), 7–1 (44.36) Calle Karlsson (Hampus Malm).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Borlänge: 4-0-1

Vallentuna: 0-1-4

Nästa match:

Borlänge: Forshaga IF, borta, 10 december

Vallentuna: Piteå HC, borta, 13 december