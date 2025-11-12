Norrtälje bröt tunga sviten mot Wings Arlanda

Seger för Norrtälje med 4–3 efter förlängning

Andra raka förlusten för Wings Arlanda

Det blev fyra raka förluster i hockeyettan norra för Norrtälje. Men på onsdagen borta mot Wings Arlanda kom trendbrottet. Matchen i Pinbackshallen slutade 3–4 (1–0, 0–1, 2–2, 0–1) efter förlängning.

– Som matchen artade sig är jag nöjd att vi hämtar upp underläget och avgör på övertid. Tycker vi är klart spelförande ikväll. Vi spelar dock för mycket på utsidan och vi gör det inte tillräckligt jobbigt för Arlanda att försvara sig. Utdelningen uteblir länge men skönt att gå segrande till slut, kommenterade Norrtäljes huvudtränare Anders Söderström.

Segermålet för Norrtälje stod Olle Fagerström för 2.25 in i förlängningen.

Viktor Greveback gjorde 1–0 till Wings Arlanda efter 12.05 assisterad av Kevin Nilsson-Ström och Olle Dahlman. Efter 18.50 i andra perioden nätade Carl Leijon på pass av Melker Kull och Vladimir Chetverikov och kvitterade för Norrtälje. Wings Arlanda gjorde dock två snabba mål tidigt i tredje perioden och gick från 1–1 till 3–1, båda målen av Oscar Sarhus.

Norrtälje reducerade och kvitterade till 3–3 genom Olle Fagerström och Erik Andersson med 39 sekunder kvar att spela. I förlängningen tog det 2.25 till Norrtälje också avgjorde till 4–3. Matchvinnare för bortalaget blev Olle Fagerström, framspelad av Vladimir Chetverikov och Erik Andersson.

Norrtäljes Olle Fagerström stod för tre poäng, varav två mål.

Wings Arlanda har två vinster och tre förluster och 10–16 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Norrtälje har en vinst och fyra förluster och 13–21 i målskillnad. Det här var Wings Arlandas andra uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Norrtäljes femte uddamålsseger.

Det här betyder att Wings Arlanda ligger på 15:e plats i tabellen och Norrtälje är på elfte plats. Ett tapp för Norrtälje som låg på tredje plats så sent som den 24 oktober.

Nästa motstånd för Wings Arlanda är Sundsvall. Lagen möts söndag 16 november 16.00 i Brandcode Center. Norrtälje tar sig an Väsby IK HK borta onsdag 19 november 19.00.

Wings Arlanda–Norrtälje 3–4 (1–0, 0–1, 2–2, 0–1)

Hockeyettan norra, Pinbackshallen

Första perioden: 1–0 (12.05) Viktor Greveback (Kevin Nilsson-Ström, Olle Dahlman).

Andra perioden: 1–1 (38.50) Carl Leijon (Melker Kull, Vladimir Chetverikov).

Tredje perioden: 2–1 (43.19) Oscar Sarhus (Viktor Pahlén), 3–1 (46.36) Oscar Sarhus (Olle Dahlman, Viktor Pahlén), 3–2 (51.59) Olle Fagerström, 3–3 (59.21) Erik Andersson (Linus Sjölund, Olle Fagerström).

Förlängning: 3–4 (62.25) Olle Fagerström (Vladimir Chetverikov, Erik Andersson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Wings Arlanda: 2-1-2

Norrtälje: 1-0-4

Nästa match:

Wings Arlanda: IF Sundsvall Hockey, borta, 16 november

Norrtälje: Väsby IK HK, borta, 19 november