Mörrum vann mot Mariestad efter Hugo Mörnheds två mål

Mörrum vann med 4–1 mot Mariestad

Hugo Mörnhed gjorde två mål för Mörrum

Leo Klavhed avgjorde för Mörrum

Det blev Mörrum som gick segrande ur mötet med Mariestad i hockeyettan södra på hemmaplan, med 4–1 (0–0, 2–1, 2–0).

Hugo Mörnhed tvåmålsskytt för Mörrum

Första perioden blev mållös.

Mörrum gjorde 1–0 genom Hugo Mörnhed efter 2.11 i andra perioden.

Mariestad kvitterade till 1–1 genom Max Wennlund efter 9.06 av perioden.

Efter 15.57 gjorde Mörrum 2–1 genom Leo Klavhed.

Laget ökade också ledningen till 3–1 med 1.28 kvar att spela genom Rasmus Nilsson efter förarbete av Alexander Sandberg. Hugo Mörnhed stod för målet när Mörrum punkterade matchen med ett 4–1-mål med 2.00 kvar att spela med assist av Elias Knoester och Kevin Engvall.

Mörrums Kevin Engvall hade tre assists.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Mörrum på tolfte plats och Mariestad på sjätte plats.

När lagen möttes senast vann Mariestad med 5–2.

Mörrum tar sig an Halmstad i nästa match hemma onsdag 25 februari 19.00. Mariestad möter Karlskrona borta söndag 22 februari 16.00.

Mörrum–Mariestad 4–1 (0–0, 2–1, 2–0)

Hockeyettan södra, Jössarinken

Andra perioden: 1–0 (22.11) Hugo Mörnhed (Elias Knoester, Kevin Engvall), 1–1 (29.06) Max Wennlund (Linus Lööf, Anton Blomberg), 2–1 (35.57) Leo Klavhed (Kevin Engvall, Samuel Wälimaa).

Tredje perioden: 3–1 (58.32) Rasmus Nilsson (Alexander Sandberg), 4–1 (59.00) Hugo Mörnhed (Elias Knoester, Kevin Engvall).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Mörrum: 3-0-2

Mariestad: 2-1-2

Nästa match:

Mörrum: Halmstad Hammers HC, hemma, 25 februari 19.00

Mariestad: Karlskrona HK, borta, 22 februari 16.00