Mörrum vann mot Järfälla i hockeyettan södra

Mörrum vann med 4–2 mot Järfälla

Ludwig Lönqvist avgjorde för Mörrum

Tredje förlusten i rad för Järfälla

Mörrum vann matchen på bortaplan mot Järfälla i hockeyettan södra på lördagen. 2–4 (0–2, 0–0, 2–2) slutade matchen.

– En jämn tillställning. Tycker inte att vi riktigt är med första halvtimmen, därefter så händer något. Vi tar tag i det fysiska spelet, börjar skapa målchanser och med lite ribba-in i de sekvenserna så ser matchen annorlunda ut. En sista push som inte riktigt gav resultat och nu laddar om inför Tranås borta imorgon, kommenterade Järfällas tränare Fredric Forslund.

Järfälla–Mörrum – mål för mål

Mörrum tog ledningen efter elva minuters spel genom Mathias Kemppi assisterad av Alexander Sandberg och Hampus Johannesson.

Laget gjorde 0–2 efter 13.33 när Elias Knoester fick träff på passning från Kevin Engvall och August Renemark.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden.

Mörrum startade också tredje perioden vassast. Laget gick från 0–2 till 0–3. Men Järfälla svarade och gjorde 1–3.

Därefter var det dock Mörrum som avgjorde. Laget gjorde 1–4 med åtta minuter kvar att spela genom Noa Lindqvist-Muci på pass av Hampus Johannesson och Hugo Blomberg. Järfälla hann få in en reducering till och slutresultatet blev 2–4.

Järfälla har en vinst och fyra förluster och 13–33 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Mörrum har två vinster och tre förluster och 11–14 i målskillnad.

Mörrum ligger på 13:e plats i tabellen efter matchen medan Järfälla är på 17:e plats. Ett fint lyft i tabellen för Mörrum som så sent som den 6 november låg på 19:e plats.

Lagen möts igen 7 februari i Jössarinken.

Söndag 30 november 16.00 möter Järfälla Tranås borta i Tranås Åkeri Arena medan Mörrum spelar borta mot Huddinge.

Järfälla–Mörrum 2–4 (0–2, 0–0, 2–2)

Hockeyettan södra, Järfälla Ishall

Första perioden: 0–1 (11.54) Mathias Kemppi (Alexander Sandberg, Hampus Johannesson), 0–2 (13.33) Elias Knoester (Kevin Engvall, August Renemark).

Tredje perioden: 0–3 (44.45) Ludwig Lönqvist (Hugo Mörnhed, Rasmus Leijonhielm), 1–3 (44.52) Axel Blom (William Berglind, Tom Nilsson), 1–4 (52.54) Noa Lindqvist-Muci (Hampus Johannesson, Hugo Blomberg), 2–4 (58.22) William Berglind (Gustav Eurenius, Neo Wahlbom).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Järfälla: 1-0-4

Mörrum: 2-0-3

Nästa match:

Järfälla: Tranås AIF, borta, 30 november

Mörrum: Huddinge IK, borta, 30 november