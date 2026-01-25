Mörrum vann – efter Mathias Kemppis hattrick

Mörrum vann med 5–1 mot Borås

Mörrums Mathias Kemppi tremålsskytt

Noa Lindqvist-Muci matchvinnare för Mörrum

Mathias Kemppi stod för tre mål när Mörrum vann mot Borås på hemmaplan i hockeyettan södra. Till slut blev det 5–1 (0–1, 2–0, 3–0).

Mathias Kemppi gjorde tre mål för Mörrum

Borås tog ledningen efter tio minuter genom Hugo Ek Koskela framspelad av Emil Smedberg och Christian Lindberg.

Efter 8.51 i andra perioden nätade Mathias Kemppi framspelad av Leo Klavhed och Rasmus Leijonhielm och kvitterade för Mörrum. Noa Lindqvist-Muci gjorde dessutom 2–1 efter 11.42 på pass av August Renemark och Hampus Johannesson.

Även i tredje perioden var Mörrum starkast och gick från 2–1 till 5–1 genom två mål av Mathias Kemppi och ett mål av Leo Klavhed och avgjorde matchen.

Mörrums Mathias Kemppi gjorde tre mål.

Resultatet innebär att Mörrum ligger kvar på tolfte plats och Borås på sjätte plats i tabellen.

Säsongens första möte lagen emellan vann Borås med 6–3.

I nästa omgång har Mörrum Västervik borta i LF Arena, onsdag 28 januari 19.00. Borås spelar hemma mot Hanviken fredag 30 januari 19.00.

Mörrum–Borås 5–1 (0–1, 2–0, 3–0)

Hockeyettan södra, Jössarinken

Första perioden: 0–1 (10.28) Hugo Ek Koskela (Emil Smedberg, Christian Lindberg).

Andra perioden: 1–1 (28.51) Mathias Kemppi (Leo Klavhed, Rasmus Leijonhielm), 2–1 (31.42) Noa Lindqvist-Muci (August Renemark, Hampus Johannesson).

Tredje perioden: 3–1 (54.03) Mathias Kemppi (Marwin Wedemo), 4–1 (57.07) Leo Klavhed (Hampus Johannesson, Jesper Hultberg), 5–1 (59.35) Mathias Kemppi.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Mörrum: 3-1-1

Borås: 2-0-3

Nästa match:

Mörrum: Västerviks IK, borta, 28 januari 19.00

Borås: Hanvikens SK, hemma, 30 januari 19.00