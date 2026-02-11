Mjölby vinnare mot Västervik – avgjorde i förlängningen

Mjölby vann med 4–3 efter förlängning

Edvin Lundqvist med två mål för Mjölby

Sjätte raka förlusten för Västervik

Det blev en riktigt spännande match när Västervik mötte Mjölby i hockeyettan södra. Matchen avgjordes först i förlängningen där bortalaget var starkast och segerresultatet blev 4–3 (2–1, 1–2, 0–0, 1–0). Matchhjälte blev Edvin Lundqvist, som gjorde det avgörande målet elva sekunder in i förlängningen.

I och med detta har Västervik sex förluster i rad.

Mjölby startade matchen bäst. Laget gick upp till en 0–2-ledning genom mål av Sebastian Lundman och Edvin Lundqvist innan Västervik svarade och gjorde 2–1 genom Axel Eriksson.

Jacob Tenemyr och Erik Hannu såg till att Västervik vände till ledning med 3–2.

Mjölby kvitterade till 3–3 genom Philip Dimtrén i andra perioden.

I tredje perioden gjordes inga mål och matchen gick därmed till förlängning.

Stor matchhjälte för Mjölby blev Edvin Lundqvist som elva sekunder in i förlängningen satte det avgörande 4–3-målet.

Edvin Lundqvist gjorde två mål för Mjölby och ett assist.

För Västervik gör resultatet att man nu ligger på 14:e plats i tabellen medan Mjölby är på tionde plats.

När lagen senast möttes vann Mjölby med 5–4.

Lördag 14 februari 16.00 spelar Västervik hemma mot Grums. Mjölby möter Mörrum hemma i ProTrain Arena fredag 13 februari 19.00.

Västervik–Mjölby 3–4 (1–2, 2–1, 0–0, 0–1)

Hockeyettan södra, LF Arena

Första perioden: 0–1 (4.04) Sebastian Lundman (Philip Dimtrén, Adam Sikl), 0–2 (9.23) Edvin Lundqvist, 1–2 (15.53) Axel Eriksson.

Andra perioden: 2–2 (31.51) Jacob Tenemyr (Philip Fankl, Oliver Casselsten), 3–2 (34.17) Erik Hannu (Hampus Pettersson, Oliver Casselsten), 3–3 (39.05) Philip Dimtrén (David Bremer, Edvin Lundqvist).

Förlängning: 3–4 (60.11) Edvin Lundqvist.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Västervik: 0-3-2

Mjölby: 2-1-2

Nästa match:

Västervik: Grums IK Hockey, hemma, 14 februari 16.00

Mjölby: Mörrum GoIS IK, hemma, 13 februari 19.00