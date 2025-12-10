Mjölby vann efter avgörande i tredje perioden mot gästande Västervik

Mjölby-seger med 5–4 mot Västervik

Mjölbys femte seger på de senaste sex matcherna

Andreas Nelly matchvinnare för Mjölby

Det blev seger för Mjölby hemma mot Västervik i hockeyettan södra. Efter två perioder var matchen oavgjord, innan Mjölby fixade en uddamålsseger i sista perioden. Matchen slutade 5–4 (1–2, 2–1, 2–1).

Mjölby hade 6 raka förluster mot Västervik inför onsdagens match.

I och med detta har Mjölby fyra raka segrar i hockeyettan södra.

Mjölby–Västervik – mål för mål

Västervik tog ledningen i början av första perioden genom Elias Dervall-Svensson.

Mjölby gjorde 1–1 genom William Strand efter 12.34.

Västervik gjorde 1–2 genom Carl-Henrik Edwardsson efter 16.08 i matchen.

Mjölby kvitterade till 2–2 genom Philip Dimtrén i början av andra perioden i andra perioden.

Västervik tog ledningen på nytt genom Joel Carlsson efter 11.10.

Mjölby gjorde 3–3 genom Philip Dimtrén efter 19.30 av perioden.

Efter 3.21 i tredje perioden gjorde Västervik 3–4 genom Noah Wolf.

Därefter fixade Mjölbys William Strand och Andreas Nelly att laget vände underläge till ledning med 5–4.

Mjölbys Christoffer Rapp hade tre assists.

Mjölbys nya tabellposition är fjärde plats medan Västervik är på 16:e plats. Så sent som den 11 november låg Västervik på elfte plats i tabellen.

Den 11 februari möts lagen återigen, då i LF Arena.

I nästa match möter Mjölby Halmstad hemma på söndag 14 december 17.00. Västervik möter Borås fredag 12 december 19.00 hemma.

Mjölby–Västervik 5–4 (1–2, 2–1, 2–1)

Hockeyettan södra, ProTrain Arena

Första perioden: 0–1 (5.47) Elias Dervall-Svensson (Liam Svensson, Carl-Henrik Edwardsson), 1–1 (12.34) William Strand (Christoffer Rapp, Alwin Rosén), 1–2 (16.08) Carl-Henrik Edwardsson (Liam Svensson).

Andra perioden: 2–2 (23.51) Philip Dimtrén (Christoffer Rapp, David Bremer), 2–3 (31.10) Joel Carlsson (Edvin Stavlind, Jack Sirkka), 3–3 (39.30) Philip Dimtrén (Sebastian Lundman, Alexander Fredriksson).

Tredje perioden: 3–4 (43.21) Noah Wolf (Jack Sirkka), 4–4 (46.20) William Strand (Christoffer Rapp), 5–4 (51.22) Andreas Nelly (David Lindholm).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Mjölby: 4-1-0

Västervik: 1-0-4

Nästa match:

Mjölby: Halmstad Hammers HC, hemma, 14 december 17.00

Västervik: Borås HC, hemma, 12 december 19.00