Mjölby tog ännu en seger – 4–3 mot Kungälv

Mjölby vann med 4–3 mot Kungälv

Mjölbys fjärde seger på de senaste fem matcherna

William Lagerqvist avgjorde för Mjölby

3–4 (1–2, 0–1, 2–1) blev resultatet när Kungälv och Mjölby möttes i Oasen på onsdagen. I och med detta har Mjölby fyra raka segrar i hockeyettan södra.

Kungälv–Mjölby – mål för mål

Kungälv tog ledningen i början av första perioden genom Alexander Olsén.

Edvin Lundqvist och David Lindholm gjorde att Mjölby vände till underläget till ledning med 1–2. Efter 13.23 i andra perioden nätade Hannes Rydin Irebro framspelad av Edvin Lundqvist och William Strand och gjorde 1–3. Kungälv reducerade dock till 2–3 genom Oliver Gabay efter 10.46 av perioden.

Mjölby gjorde 2–4 genom William Lagerqvist efter 12.27 i tredje perioden och kom allt närmare segern.

Oliver Gabay reducerade dock för Kungälv med bara två minuter kvar att spela och gav matchen liv igen.

Det här var Kungälvs andra uddamålsförlust den här säsongen.

För Kungälv gör resultatet att laget nu ligger på sjätte plats i tabellen medan Mjölby är på tredje plats.

Den 28 januari spelar lagen mot varandra på nytt, i ProTrain Arena.

Nästa motstånd för Kungälv är Visby/Roma. Mjölby tar sig an Dalen hemma. Båda matcherna spelas lördag 18 oktober 16.00.

Kungälv–Mjölby 3–4 (1–2, 0–1, 2–1)

Hockeyettan södra, Oasen

Första perioden: 1–0 (0.43) Alexander Olsén (Vilmer Hagelin, Linus Jonasson), 1–1 (7.51) David Lindholm (Adam Lundqvist, William Lagerqvist), 1–2 (13.46) Edvin Lundqvist (William Strand, Nico Vuorijärvi).

Andra perioden: 1–3 (33.23) Hannes Rydin Irebro (Edvin Lundqvist, William Strand).

Tredje perioden: 2–3 (50.46) Oliver Gabay (Mack Keryluk, Alexander Eklöf), 2–4 (52.27) William Lagerqvist (David Lindholm, William Nestun), 3–4 (58.36) Oliver Gabay (Arvid Fagerberg, Mack Keryluk).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kungälv: 3-1-1

Mjölby: 4-0-1

Nästa match:

Kungälv: Visby/Roma, borta, 18 oktober

Mjölby: HC Dalen, hemma, 18 oktober