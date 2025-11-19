Mjölby starkast – avgjorde i förlängningen mot Nyköping

Mjölby vann med 3–2 efter förlängning

Christoffer Rapp avgjorde för Mjölby

Sjätte förlusten i följd för Nyköping

Det blev en riktigt tajt match när Nyköping tog emot Mjölby i hockeyettan södra. Matchen avgjordes först i förlängningen där bortalaget var starkast och segerresultatet blev 3–2 (1–0, 0–1, 1–1, 1–0). Stor matchhjälte 50 sekunder in i förlängningen blev Christoffer Rapp som gjorde det avgörande målet.

Resultatet innebär att Nyköping nu har sex förluster i rad.

Nyköping–Mjölby – mål för mål

Mjölby gjorde 0–1 efter nio minuters spel. Efter 13.46 i andra perioden slog Ivan Kolsmyr till framspelad av Axel Eriksson och Jonas Risberg och kvitterade för Nyköping. Laget tog ledningen redan efter efter 2.58 i tredje perioden genom Jonathan Andersson på pass av William Hildebertszon och Mikael Taylan.

9.39 in i tredje perioden slog Nico Vuorijärvi till på pass av Christoffer Rapp och kvitterade. I förlängningen tog det 50 sekunder till Mjölby också avgjorde till 3–2. Stor matchhjälte blev Christoffer Rapp, på pass av William Strand och Edvin Lundqvist.

Nyköping har fem förluster och 8–20 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Mjölby har två vinster och tre förluster och 17–17 i målskillnad. Det här var Nyköpings tredje uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Mjölbys tredje uddamålsseger.

För Nyköping gör resultatet att man nu ligger på 18:e plats i tabellen medan Mjölby är på sjätte plats.

Lagen möts på nytt i ProTrain Arena den 4 januari.

Nyköping tar sig an Karlskrona i nästa match borta fredag 21 november 19.00. Mjölby möter Grums hemma söndag 23 november 16.00.

Nyköping–Mjölby 2–3 (0–1, 1–0, 1–1, 0–1)

Hockeyettan södra, Stora Hallen

Första perioden: 0–1 (9.34) Ludwig Strand (Philip Dimtrén, Hannes Rydin Irebro).

Andra perioden: 1–1 (33.46) Ivan Kolsmyr (Axel Eriksson, Jonas Risberg).

Tredje perioden: 2–1 (42.58) Jonathan Andersson (William Hildebertszon, Mikael Taylan), 2–2 (49.39) Nico Vuorijärvi (Christoffer Rapp).

Förlängning: 2–3 (60.50) Christoffer Rapp (William Strand, Edvin Lundqvist).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Nyköping: 0-1-4

Mjölby: 2-0-3

Nästa match:

Nyköping: Karlskrona HK, borta, 21 november

Mjölby: Grums IK Hockey, hemma, 23 november