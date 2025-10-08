Mjölby nollade Mariestad och vann med 3–0
Följ HockeySverige på
Google news
- Seger för Mjölby med 3–0 mot Mariestad
- Mjölbys Edvin Lundqvist tvåmålsskytt
- Tredje raka nederlaget för Mariestad
Mjölby vann på hemmaplan mot Mariestad i hockeyettan södra i en målsnål match. Laget såg dessutom till att hålla nollan bakåt. Matchen slutade 3–0 (0–0, 1–0, 2–0).
Det var första segern för Mjölby, efter 2–3 mot Tranås i premiären.
Edvin Lundqvist gjorde två mål för Mjölby
Den första perioden slutade mållös. Edvin Lundqvist gjorde 1–0 till Mjölby 12.19 in i andra perioden på pass av William Strand och Adam Lundqvist. Tredje perioden var länge mållös. Mjölby gick från 1–0 till 3–0 genom två snabba mål på 2.32 i slutet av perioden av David Lindholm och Edvin Lundqvist.
Lagen möts på nytt i Mariehus Arena den 1 februari.
Fredag 10 oktober 19.00 spelar Mjölby borta mot Grums. Mariestad möter Tingsryd hemma i Mariehus Arena lördag 11 oktober 16.00.
Mjölby–Mariestad 3–0 (0–0, 1–0, 2–0)
Hockeyettan södra, ProTrain Arena
Andra perioden: 1–0 (32.19) Edvin Lundqvist (William Strand, Adam Lundqvist).
Tredje perioden: 2–0 (57.26) David Lindholm (Emil Rooth), 3–0 (59.58) Edvin Lundqvist.
Nästa match:
Mjölby: Grums IK Hockey, borta, 10 oktober
Mariestad: Tingsryds AIF, hemma, 11 oktober
Den här artikeln handlar om: