Mjölby nollade Mariestad och vann med 3–0

Seger för Mjölby med 3–0 mot Mariestad

Mjölbys Edvin Lundqvist tvåmålsskytt

Tredje raka nederlaget för Mariestad

Mjölby vann på hemmaplan mot Mariestad i hockeyettan södra i en målsnål match. Laget såg dessutom till att hålla nollan bakåt. Matchen slutade 3–0 (0–0, 1–0, 2–0).

Det var första segern för Mjölby, efter 2–3 mot Tranås i premiären.

Edvin Lundqvist gjorde två mål för Mjölby

Den första perioden slutade mållös. Edvin Lundqvist gjorde 1–0 till Mjölby 12.19 in i andra perioden på pass av William Strand och Adam Lundqvist. Tredje perioden var länge mållös. Mjölby gick från 1–0 till 3–0 genom två snabba mål på 2.32 i slutet av perioden av David Lindholm och Edvin Lundqvist.

Lagen möts på nytt i Mariehus Arena den 1 februari.

Fredag 10 oktober 19.00 spelar Mjölby borta mot Grums. Mariestad möter Tingsryd hemma i Mariehus Arena lördag 11 oktober 16.00.

Mjölby–Mariestad 3–0 (0–0, 1–0, 2–0)

Hockeyettan södra, ProTrain Arena

Andra perioden: 1–0 (32.19) Edvin Lundqvist (William Strand, Adam Lundqvist).

Tredje perioden: 2–0 (57.26) David Lindholm (Emil Rooth), 3–0 (59.58) Edvin Lundqvist.

Nästa match:

Mjölby: Grums IK Hockey, borta, 10 oktober

Mariestad: Tingsryds AIF, hemma, 11 oktober