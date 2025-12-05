Mjölby besegrade Visby/Roma på bortaplan

Mjölby vann med 6–3 mot Visby/Roma

Mjölbys fjärde seger på de senaste fem matcherna

Arvid Pousette avgjorde för Mjölby

Det blev Mjölby som vann på bortaplan efter underläge mot Visby/Roma i hockeyettan södra. 3–6 (2–1, 1–3, 0–2) slutade matchen på fredagen.

Segern var Mjölbys fjärde på de senaste fem matcherna.

Visby/Roma–Mjölby – mål för mål

Visby/Roma startade matchen bäst. Laget gick upp till en 2–0-ledning genom mål av Daniel Carlqvist och Elias Lindström innan Mjölby svarade och gjorde 2–1 genom David Lindholm.

Efter 3.36 i andra perioden gjorde Visby/Roma 3–1 genom Elias Ewertzh.

Mjölby vände på dock matchen när laget gjorde tre raka mål och gick från 3–1 till 3–4.

13.28 in i tredje perioden slog Andreas Nelly till framspelad av Ludwig Strand och David Bremer och ökade ledningen.

Mjölby punkterade matchen med ett 3–6-mål med 28 sekunder kvar att spela genom Philip Dimtrén framspelad av Christoffer Rapp och David Bremer. Det fastställde slutresultatet till 3–6.

Mjölbys David Bremer hade tre assists.

För hemmalaget betyder resultatet femte plats i tabellen. Mjölby är på sjätte plats. Mjölby har tappat i tabellen senaste tiden, så sent som 6 november låg laget på första plats.

Den 8 februari spelar lagen mot varandra på nytt, i ProTrain Arena.

Lördag 13 december 16.00 spelar Visby/Roma hemma mot Halmstad. Mjölby möter Västervik hemma i ProTrain Arena onsdag 10 december 19.00.

Visby/Roma–Mjölby 3–6 (2–1, 1–3, 0–2)

Hockeyettan södra, Visby Ishall

Första perioden: 1–0 (4.48) Daniel Carlqvist (Simon Hansson, Daniel Gunnarsson), 2–0 (10.42) Elias Lindström (Alexander Bjurström, Simon Hansson), 2–1 (11.39) David Lindholm (Sebastian Lundman, David Bremer).

Andra perioden: 3–1 (23.36) Elias Ewertzh (Casper Larsson, Anton Svensson), 3–2 (27.20) Edvin Lundqvist (William Strand, Adam Lindblad), 3–3 (29.07) Sebastian Lundman (William Strand, Edvin Lundqvist), 3–4 (34.10) Arvid Pousette (Adam Sikl, Andreas Nelly).

Tredje perioden: 3–5 (53.28) Andreas Nelly (Ludwig Strand, David Bremer), 3–6 (59.32) Philip Dimtrén (Christoffer Rapp, David Bremer).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Visby/Roma: 3-0-2

Mjölby: 4-1-0

Nästa match:

Visby/Roma: Halmstad Hammers HC, hemma, 13 december

Mjölby: Västerviks IK, hemma, 10 december