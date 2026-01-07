Mjölby avgjorde i förlängningen mot Dalen

Seger för Mjölby med 4–3 efter förlängning

Adam Sikl med två mål för Mjölby

Andra raka segern för Mjölby

Det blev en riktigt spännande match när Dalen mötte Mjölby i hockeyettan södra. Matchen avgjordes först i förlängningen där Mjölby var starkast och segerresultatet blev 4–3 (1–2, 0–1, 2–0, 1–0). Adam Sikl spelade en avgörande roll för Mjölby med det vinnande målet i förlängningen.

– Tungt poängtapp – för det är känslan att vi skulle haft den här matchen. Vi bäddar tyvärr för det med att ta några dåliga utvisningar och samtidigt inte nyttja de lägen vi skapar fullt ut, kommenterade Dalens huvudtränare Daniel Josefsson.

Adam Sikl tvåmålsskytt för Mjölby

Mjölby tog ledningen i början av första perioden genom Adam Sikl.

Liam Persson och Oskar Cederqvist låg sen bakom vändningen till 2–1 för Dalen.

Efter 9.02 i andra perioden nätade Oliver Wallqvist framspelad av Oscar Pöyliö och Joakim Stjern Svensson och gjorde 3–1.

10.38 in i tredje perioden satte Olle Henell pucken på pass av Simon Persson och Andreas Nelly och reducerade. Efter 12.02 nätade David Bremer framspelad av Edvin Lundqvist och Christoffer Rapp och kvitterade för Mjölby.

I förlängningen tog det 2.26 innan Mjölby också avgjorde till 4–3. Matchvinnare för bortalaget blev Adam Sikl.

Dalen har en vinst och fyra förluster och 12–19 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Mjölby har två vinster och tre förluster och 14–16 i målskillnad.

Dalen ligger på elfte plats i tabellen efter matchen medan Mjölby är på sjunde plats.

Säsongens första möte lagen emellan vann Mjölby med 2–1.

Dalen tar sig an Nyköping i nästa match borta onsdag 14 januari 19.00. Mjölby möter Karlskrona hemma söndag 11 januari 16.00.

Dalen–Mjölby 3–4 (2–1, 1–0, 0–2, 0–1)

Hockeyettan södra, Smedjehov

Första perioden: 0–1 (2.38) Adam Sikl, 1–1 (16.08) Liam Persson (Sebastian Ehrenflod, Gustav Särenborg), 2–1 (16.31) Oskar Cederqvist (Max Forsell, Liam Persson).

Andra perioden: 3–1 (29.02) Oliver Wallqvist (Oscar Pöyliö, Joakim Stjern Svensson).

Tredje perioden: 3–2 (50.38) Olle Henell (Simon Persson, Andreas Nelly), 3–3 (52.02) David Bremer (Edvin Lundqvist, Christoffer Rapp).

Förlängning: 3–4 (62.26) Adam Sikl.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Dalen: 1-2-2

Mjölby: 2-1-2

Nästa match:

Dalen: Nyköpings SK, borta, 14 januari 19.00

Mjölby: Karlskrona HK, hemma, 11 januari 16.00