Milan Sundström låg bakom segern för Modo Hockey U20 mot Skellefteå AIK U20

Modo Hockey U20 vann med 5–3 mot Skellefteå AIK U20

Modo Hockey U20:s fjärde seger på de senaste fem matcherna

Milan Sundström tremålsskytt för Modo Hockey U20

Ett hattrick stod Modo Hockey U20:s Milan Sundström för i matchen mot Skellefteå AIK U20 i U20 nationell norra. Modo Hockey U20 vann på hemmaplan med 5–3 (1–0, 2–0, 2–3).

I lagens senaste möte såg det annorlunda ut, då vann Skellefteå AIK U20 med hela 9–2.

Segern var Modo Hockey U20:s fjärde på de senaste fem matcherna.

Rasmus Ommedal Ohrstrand blev matchvinnare

Modo Hockey U20 tog ledningen efter 16.06 genom Milan Sundström på pass av Gustav Dahlin och Måns Wiberg.

Efter 4.39 i andra perioden nätade Milan Sundström återigen på pass av John Hägglöf och Harry Styf och gjorde 2–0. John Hägglöf gjorde dessutom 3–0 efter 18.38 framspelad av Ola Hyldmo och Milan Sundström.

Skellefteå AIK U20 förde spelet i tredje perioden. Laget vann perioden med 2–3 men Modo Hockey U20 kunde hålla undan och vinna matchen med 5–3.

Milan Sundström gjorde tre mål för Modo Hockey U20 och spelade dessutom fram till två mål.

Med två omgångar kvar är Modo Hockey U20 på femte plats i tabellen medan Skellefteå AIK U20 är på nionde plats.

Lagen har mötts fyra gånger tidigare under säsongen.

Lördag 7 mars spelar Modo Hockey U20 hemma mot Mora 16.00 och Skellefteå AIK U20 mot Brynäs borta 14.00 i Monitor ERP Arena.

Modo Hockey U20–Skellefteå AIK U20 5–3 (1–0, 2–0, 2–3)

U20 nationell norra, Husumhallen

Första perioden: 1–0 (16.06) Milan Sundström (Gustav Dahlin, Måns Wiberg).

Andra perioden: 2–0 (24.39) Milan Sundström (John Hägglöf, Harry Styf), 3–0 (38.38) John Hägglöf (Ola Hyldmo, Milan Sundström).

Tredje perioden: 3–1 (41.08) Elis Hansson (Douglas Johnsson, Carl Lundberg), 3–2 (42.53) Rasmus Olsen Brekke (Elis Hansson, Måns Bystedt), 4–2 (51.10) Rasmus Ommedal Ohrstrand (Harry Styf, Milan Sundström), 5–2 (59.19) Milan Sundström (Viggo Lundström), 5–3 (59.49) Zeb Lindgren (Vincent Wedin, Noel Ingelsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Modo Hockey U20: 4-0-1

Skellefteå AIK U20: 1-0-4

Nästa match:

Modo Hockey U20: Mora, hemma, 7 mars 16.00

Skellefteå AIK U20: Brynäs IF, borta, 7 mars 14.00