Melvin Pettersson i form när Piteå vann mot Wings Arlanda

Piteå vann med 5–4 mot Wings Arlanda

Piteås fjärde seger på de senaste fem matcherna

Melvin Pettersson tvåmålsskytt för Piteå

Hemmalaget Piteå vann mot Wings Arlanda i hockeyettan norra. 5–4 (2–1, 2–0, 1–3) slutade söndagens match.

Melvin Pettersson slog till 16.14 in i tredje perioden och blev matchhjälte med sitt 5–4-mål.

Segern var Piteås fjärde på de senaste fem matcherna.

I och med detta har Wings Arlanda fyra förluster i rad.

Piteås Melvin Pettersson tvåmålsskytt

Piteå tog ledningen i första perioden genom Oskar Lundkvist.

Wings Arlanda kvitterade till 1–1 genom Didrik Lif efter 8.25.

Efter 13.19 i matchen gjorde Piteå 2–1 genom Fredrik Bergdahl.

Efter 6.32 i andra perioden slog Melvin Pettersson till på pass av Oskar Lundkvist och Oscar Bramberg och gjorde 3–1. Nils Bolin gjorde dessutom 4–1 efter 16.27.

Wings Arlanda reducerade och kvitterade till 4–4 med knappt fem minuter kvar att spela.

Piteå kunde dock avgöra till 5–4 med 3.46 kvar av matchen genom Melvin Pettersson.

Piteås Oscar Bramberg hade fyra assists och Oskar Lundkvist gjorde ett mål och tre målgivande passningar. Valther Vannar hade tre assists för Wings Arlanda.

I nästa match möter Piteå Norrtälje hemma på söndag 8 februari 14.00. Wings Arlanda möter Norrtälje onsdag 4 februari 19.00 borta.

Piteå–Wings Arlanda 5–4 (2–1, 2–0, 1–3)

Hockeyettan norra, LF Arena

Första perioden: 1–0 (6.49) Oskar Lundkvist (Viktor Åström, Oscar Bramberg), 1–1 (8.25) Didrik Lif (Rasmus Larsson, Valther Vannar), 2–1 (13.19) Fredrik Bergdahl (Oscar Bramberg, Oskar Lundkvist).

Andra perioden: 3–1 (26.32) Melvin Pettersson (Oskar Lundkvist, Oscar Bramberg), 4–1 (36.27) Nils Bolin.

Tredje perioden: 4–2 (47.26) Casper Löfström (Viktor Greveback, Ville Hornborg), 4–3 (54.03) Didrik Lif (Valther Vannar, Viktor Greveback), 4–4 (55.01) Casper Löfström (Malte Lärnvåg, Valther Vannar), 5–4 (56.14) Melvin Pettersson (Oscar Bramberg, Oskar Lundkvist).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Piteå: 4-0-1

Wings Arlanda: 1-0-4

Nästa match:

Piteå: Norrtälje IK, hemma, 8 februari 14.00

Wings Arlanda: Norrtälje IK, borta, 4 februari 19.00