Martin Arpe matchhjälte när Sundsvall vann mot Borlänge
- Sundsvall vann med 1–0 mot Borlänge
- Sundsvalls sjätte seger på de senaste sju matcherna
- Martin Arpe avgjorde för Sundsvall
Sundsvall vann med 1–0 mot Borlänge på hemmaplan i hockeyettan norra. Matchens enda mål gjorde Martin Arpe, inskickat först i tredje perioden.
Det här var sjunde gången den här säsongen som Sundsvall höll nollan.
Därmed har Sundsvall vunnit fyra matcher i rad i hockeyettan norra.
Sundsvall–Borlänge – mål för mål
Sundsvall har fyra segrar och en förlust och 17–8 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Borlänge har två vinster och tre förluster och 13–14 i målskillnad.
Med två omgångar kvar är Sundsvall på fjärde plats i tabellen medan Borlänge är på femte plats.
I nästa omgång har Sundsvall Norrtälje borta i Roslagens Sparbank Arena, fredag 27 februari 19.00. Borlänge spelar hemma mot Forshaga onsdag 25 februari 19.00.
Sundsvall–Borlänge 1–0 (0–0, 0–0, 1–0)
Hockeyettan norra, Brandcode Center
Tredje perioden: 1–0 (50.05) Martin Arpe (Johan Lindholm).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Sundsvall: 4-0-1
Borlänge: 2-0-3
Nästa match:
Sundsvall: Norrtälje IK, borta, 27 februari 19.00
Borlänge: Forshaga IF, hemma, 25 februari 19.00
