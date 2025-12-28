Mariestads fina svit fortsätter mot Grums

Mariestad-seger med 4–1 mot Grums

Mariestads fjärde seger på de senaste fem matcherna

Manne Håkansson matchvinnare för Mariestad

Mariestad fortsätter att ha det lätt mot Grums i hockeyettan södra. På söndagen vann Mariestad på nytt – den här gången med 4–1 (1–0, 1–1, 2–0) hemma i Mariehus Arena. Det var Mariestads fjärde raka seger mot Grums.

Grums tränare Johan Erkgärds tyckte så här om matchen:

– Tuff start efter två veckors uppehåll, Mariestad är i bra form och var bättre än oss. Inget att hymla om. Bara att ta lärdom kring vissa saker, ladda om och på det igen på tisdag.

Det här innebär att Mariestad nu har fyra segrar i följd i hockeyettan södra.

Grums nästa för Mariestad

Wiking Malmunger gav Mariestad ledningen efter 17.03 framspelad av Ville Gustafsson och Manne Håkansson.

Efter 9.54 i andra perioden slog Manne Håkansson till framspelad av Robin Höglund och gjorde 2–0.

Grums Oliver Marcelius gjorde 2–1 efter 16.33 på pass av Joel Nyman och Sebastian Lövgren.

Sex sekunder in i tredje perioden slog Jeremias Lindewall till på pass av Karl Umegård och Anton Blomberg och ökade ledningen.

Efter 56 sekunder slog Samuel Eklund till framspelad av Lukas Cederholm och Linus Lööf och ökade ledningen för Mariestad.

Mariestad har fyra segrar och en förlust och 21–8 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Grums har två vinster och tre förluster och 10–14 i målskillnad.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Mariestad på tionde plats och Grums på 19:e plats.

Tisdag 30 december 19.00 möts lagen igen, i Billerudhallen.

Mariestad–Grums 4–1 (1–0, 1–1, 2–0)

Hockeyettan södra, Mariehus Arena

Första perioden: 1–0 (17.03) Wiking Malmunger (Ville Gustafsson, Manne Håkansson).

Andra perioden: 2–0 (29.54) Manne Håkansson (Robin Höglund), 2–1 (36.33) Oliver Marcelius (Joel Nyman, Sebastian Lövgren).

Tredje perioden: 3–1 (40.06) Jeremias Lindewall (Karl Umegård, Anton Blomberg), 4–1 (40.56) Samuel Eklund (Lukas Cederholm, Linus Lööf).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Mariestad: 4-0-1

Grums: 2-0-3

Nästa match:

Mariestad: Grums IK Hockey, borta, 30 december 19.00

Grums: Mariestad BoIS HC, hemma, 30 december 19.00