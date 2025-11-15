Mariestad vann med 7–3 mot Västervik

Seger för Mariestad med 7–3 mot Västervik

Mariestads sjätte seger på de senaste sju matcherna

Joel Abrahamsson matchvinnare för Mariestad

Hemmalaget Mariestad segrade i Mariehus Arena mot Västervik i hockeyettan södra. 7–3 (1–1, 3–2, 3–0) slutade matchen på lördagen.

Segern var Mariestads sjätte på de senaste sju matcherna.

Mariestad–Västervik – mål för mål

Första perioden var jämn. Västervik inledde bäst och tog ledningen genom Jack Sirkka efter 12.00, men Mariestad kvitterade genom Max Wennlund i slutet av perioden. I andra perioden var det Mariestad som var starkast. Laget vann perioden och ställningen efter två perioder var 4–3.

Även i tredje perioden var det Mariestad som dominerade och gick från 4–3 till 7–3 genom tre snabba mål tidigt i perioden av Anton Blomberg, Joel Abrahamsson och Max Wennlund.

Anton Blomberg och Max Wennlund gjorde två mål och två assist var för Mariestad.

Mariestads nya tabellposition är åttonde plats medan Västervik är på tolfte plats.

Lagen spelar mot varandra igen den 30 januari i LF Arena.

I nästa match möter Mariestad Borås borta på fredag 21 november 19.00. Västervik möter Dalen onsdag 19 november 19.00 hemma.

Mariestad–Västervik 7–3 (1–1, 3–2, 3–0)

Hockeyettan södra, Mariehus Arena

Första perioden: 0–1 (12.00) Jack Sirkka (Emil Torvfelt, Edvin Stavlind), 1–1 (19.58) Max Wennlund (Karl Umegård).

Andra perioden: 2–1 (20.41) Anton Blomberg (Max Wennlund, Karl Umegård), 2–2 (22.43) Jacob Tenemyr (Elias Dervall-Svensson), 3–2 (26.19) Karl Umegård (Max Wennlund, Anton Blomberg), 4–2 (33.50) Joel Abrahamsson (Wiggo Weinö), 4–3 (36.35) Elias Dervall-Svensson (Jacob Tenemyr, Edvin Stavlind).

Tredje perioden: 5–3 (41.52) Anton Blomberg (Linus Lööf), 6–3 (44.49) Joel Abrahamsson (Melvin Pettersson, Linus Lööf), 7–3 (46.33) Max Wennlund (Karl Umegård, Anton Blomberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Mariestad: 4-0-1

Västervik: 2-1-2

Nästa match:

Mariestad: Borås HC, borta, 21 november

Västervik: HC Dalen, hemma, 19 november