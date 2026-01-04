Mariestad vann – efter hattrick av Jeremias Lindewall

Mariestad segrade – 4–2 mot Tyringe

Mariestads sjätte seger på de senaste sju matcherna

Jeremias Lindewall med tre mål för Mariestad

Jeremias Lindewall gjorde tre mål när Mariestad segrade hemma mot Tyringe i hockeyettan södra. Till slut blev det 4–2 (1–1, 0–0, 3–1).

Därmed har Mariestad vunnit sex matcher i rad i hockeyettan södra.

Linus Lööf gjorde matchvinnande målet

Jeremias Lindewall gjorde 1–0 till Mariestad efter bara 3.46 efter förarbete från Karl Umegård och Max Wennlund.

Tyringe kvitterade till 1–1 efter 13.17 genom Algot Blomdahl- Arnoldsson med assist av Teodor Forssander och Oskar Tängerby.

Andra perioden blev mållös.

7.27 in i tredje perioden nätade Mariestads Jeremias Lindewall på nytt framspelad av Karl Umegård och gav laget ledningen.

10.16 in i perioden slog Sebastian Kjellen till framspelad av Arvid Kruukka och Ludwig Laband och kvitterade.

Efter 16.59 nätade Linus Lööf på pass av Karl Umegård och Anton Blomberg och gav Mariestad ledningen.

Jeremias Lindewall stod för målet när laget punkterade matchen med ett 4–2-mål med tio sekunder kvar att spela efter pass från Karl Umegård. 4–2-målet blev matchens sista.

Mariestads Karl Umegård hade fyra assists och Jeremias Lindewall gjorde tre mål.

Mariestad imponerar med fem segrar och 21–10 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Tyringe har en vinst och fyra förluster och 10–20 i målskillnad.

Det här betyder att Mariestad nu ligger på åttonde plats i tabellen och Tyringe är på 16:e plats.

Den 11 januari tar lagen sig an varandra igen, då i Tyrs Hov Sportcentra.

Mariestad tar sig an Tingsryd i nästa match borta lördag 10 januari 16.00. Tyringe möter Västervik hemma fredag 9 januari 19.00.

Mariestad–Tyringe 4–2 (1–1, 0–0, 3–1)

Hockeyettan södra, Mariehus Arena

Första perioden: 1–0 (3.46) Jeremias Lindewall (Karl Umegård, Max Wennlund), 1–1 (13.17) Algot Blomdahl- Arnoldsson (Teodor Forssander, Oskar Tängerby).

Tredje perioden: 2–1 (47.27) Jeremias Lindewall (Karl Umegård), 2–2 (50.16) Sebastian Kjellen (Arvid Kruukka, Ludwig Laband), 3–2 (56.59) Linus Lööf (Karl Umegård, Anton Blomberg), 4–2 (59.50) Jeremias Lindewall (Karl Umegård).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Mariestad: 5-0-0

Tyringe: 1-0-4

Nästa match:

Mariestad: Tingsryds AIF, borta, 10 januari 16.00

Tyringe: Västerviks IK, hemma, 9 januari 19.00