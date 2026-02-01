Mariestad fortsätter skörda segrar hemma – vann med 6–3 mot Mjölby

Mariestad segrade – 6–3 mot Mjölby

Mariestads sjätte seger på de senaste sju matcherna

André Astley Rydberg matchvinnare för Mariestad

Mariestad gillar att spela på hemmaplan. I Mariehus Arena mot Mjölby kom nämligen hemmaseger nummer åtta i rad i hockeyettan södra. Matchen slutade 6–3 (1–0, 3–3, 2–0).

Segern var Mariestads sjätte på de senaste sju matcherna.

Mariestad–Mjölby – mål för mål

Kevin Israelsson gav Mariestad ledningen efter 6.53 framspelad av Oscar Lundin och Victor Stark.

Mariestad gick med två raka mål i andra perioden upp i en 3–0-ledning innan Mjölby svarade och gick ikapp. Kvitteringen stod August Hummer för framspelad av Adam Lundqvist och Adam Lindblad efter 15.15.

I slutminuterna var det dock Mariestad som tog greppet. André Astley Rydberg gjorde 4–3 efter 15.23, på pass av Anton Blomberg och Robin Höglund.

7.21 in i tredje perioden nätade Mariestads Max Wennlund framspelad av Oscar Lundin och Karl Umegård och ökade ledningen. Efter 13.46 nätade Samuel Eklund och ökade ledningen för Mariestad. Det fastställde slutresultatet till 6–3.

Oscar Lundin gjorde ett mål för Mariestad och två målgivande passningar.

Resultatet innebär att Mariestad ligger kvar på sjätte plats och Mjölby på tionde plats i tabellen. Ett fint lyft i tabellen för Mariestad som så sent som den 3 januari låg på tionde plats.

Säsongens första möte lagen emellan vann Mjölby med 3–0.

Onsdag 4 februari 19.00 möter Mariestad Borås hemma i Mariehus Arena medan Mjölby spelar borta mot Hanviken.

Mariestad–Mjölby 6–3 (1–0, 3–3, 2–0)

Hockeyettan södra, Mariehus Arena

Första perioden: 1–0 (6.53) Kevin Israelsson (Oscar Lundin, Victor Stark).

Andra perioden: 2–0 (26.00) Oscar Lundin (Max Wennlund, Jeremias Lindewall), 3–0 (27.34) Manne Håkansson (André Astley Rydberg, Lukas Cederholm), 3–1 (31.05) William Lagerqvist (David Lindholm, Alexander Tell), 3–2 (34.42) David Lindholm (William Strand, Adam Lundqvist), 3–3 (35.15) August Hummer (Adam Lundqvist, Adam Lindblad), 4–3 (35.23) André Astley Rydberg (Anton Blomberg, Robin Höglund).

Tredje perioden: 5–3 (47.21) Max Wennlund (Oscar Lundin, Karl Umegård), 6–3 (53.46) Samuel Eklund.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Mariestad: 4-0-1

Mjölby: 1-1-3

Nästa match:

Mariestad: Borås HC, hemma, 4 februari 19.00

Mjölby: Hanvikens SK, borta, 4 februari 19.00