Vita Hästen ny serieledare efter seger mot Grästorps IK

Vita Hästen-seger med 7–0 mot Grästorps IK

Vita Hästens nionde seger på de senaste tio matcherna

Gustav Lindberg matchvinnare för Vita Hästen

Vita Hästen slog Grästorps IK hemma med 7–0 (3–0, 3–0, 1–0) och är ny serieledare i hockeyettan södra efter 16 spelade matcher, tre poäng före Karlskrona. Karlskrona har dock en match mindre spelad. Grästorps IK ligger på 13:e plats i tabellen.

Grästorps IK:s tränare Emil Bihorac kommenterade matchen:

– För att vi ska vara med och bråka med ett lag som Vita Hästen behöver vi en maxprestation av alla, och det fick vi inte idag. Hästen gör det bra och är bättre över hela banan. Ny match på söndag, bara att ladda om batterierna och glömma detta.

Det här var Vita Hästens femte nolla den här säsongen.

Vita Hästen har skapat en skön vinnarkänsla i Himmelstalundshallen. Segern mot Grästorps IK betyder att laget har vunnit åtta raka matcher på hemmaplan.

Vita Hästen–Grästorps IK – mål för mål

Vita Hästen stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 3–0 på bara 7.53 i början av perioden.

Även i andra perioden var Vita Hästen starkast och gick från 3–0 till 6–0 genom mål av Casper Östberg, Jesper Sellin och Helmer Styf.

Till slut kom också 7–0 genom Helmer Styf efter pass från Alexander Lundman och Emil Öhrwall efter 14.11 i tredje perioden.

Vita Hästens Jesper Sellin stod för ett mål och två assists, Emil Öhrwall hade tre assists och Helmer Styf gjorde två mål och ett målgivande pass.

Lagen spelar mot varandra igen den 16 januari i Åse & Viste Arena.

På söndag 30 november 16.00 spelar Vita Hästen borta mot Kungälv och Grästorps IK hemma mot Karlskrona.

Vita Hästen–Grästorps IK 7–0 (3–0, 3–0, 1–0)

Hockeyettan södra, Himmelstalundshallen

Första perioden: 1–0 (1.15) Gustav Lindberg (Jesper Sellin, Christian Axelsson), 2–0 (7.02) Gustav Lindberg (Hampus Andersson, Helmer Styf), 3–0 (9.08) Alexander Lundman (Emil Öhrwall, Philip Alftberg).

Andra perioden: 4–0 (25.09) Casper Östberg (Jesper Sellin, Hugo Styf), 5–0 (32.00) Jesper Sellin (Christian Axelsson, Oliver Bohm), 6–0 (35.25) Helmer Styf (Emil Öhrwall).

Tredje perioden: 7–0 (54.11) Helmer Styf (Alexander Lundman, Emil Öhrwall).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Vita Hästen: 4-0-1

Grästorps IK: 2-0-3

Nästa match:

Vita Hästen: Kungälvs IK, borta, 30 november

Grästorps IK: Karlskrona HK, hemma, 30 november