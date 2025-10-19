Målfest när Tranås krossade Kungälv på hemmaplan

Tranås segrade – 11–0 mot Kungälv

Tranås fjärde seger på de senaste fem matcherna

Daniel Takkunen avgjorde för Tranås

Tranås hade inga problem hemma mot Kungälv i hockeyettan södra och vann med utklassningssiffrorna 11–0 (3–0, 2–0, 6–0).

Segern var Tranås fjärde på de senaste fem matcherna.

Tranås–Kungälv – mål för mål

Tranås var vassast i första perioden som laget vann klart med 3–0.

Även i andra perioden var Tranås starkast och gick från 3–0 till 5–0 tack vare sex raka mål (! ), två snabba mål i mitten av perioden av Gabriel Eklund och Bradey Johnson. Tranås fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 11–0. Målen i sista perioden gjordes av Pontus Eklöf, Viktor Nilsson-Westlund, Markus Ruuskanen, Gabriel Eklund, Bradey Johnson och Oliver Nilsson.

Tranås Lukas Isaksson stod för ett mål och två assists, Petter Eklöf hade tre assists, Viktor Nilsson-Westlund gjorde ett mål och två målgivande passningar, Markus Ruuskanen gjorde två mål och spelade dessutom fram till ett mål och Bradey Johnson gjorde två mål och ett målgivande pass.

För Tranås gör resultatet att laget nu ligger på fjärde plats i tabellen medan Kungälv är på tionde plats. Noteras kan att Kungälv sedan den 14 oktober har tappat -6 placeringar i tabellen.

Den 14 december spelar lagen mot varandra på nytt, i Oasen.

I nästa match möter Tranås Huddinge borta på fredag 24 oktober 19.00. Kungälv möter Tingsryd söndag 26 oktober 16.00 borta.

Tranås–Kungälv 11–0 (3–0, 2–0, 6–0)

Hockeyettan södra, Tranås Arena

Första perioden: 1–0 (2.37) Daniel Takkunen (Kalvyn Watson, Axl Johansson), 2–0 (15.01) Markus Ruuskanen (Alexander Ternblad, Karl Jonsson), 3–0 (18.08) Lukas Isaksson (Markus Ruuskanen, Vilde Persson).

Andra perioden: 4–0 (27.12) Gabriel Eklund (Pontus Eklöf, Viktor Nilsson-Westlund), 5–0 (29.40) Bradey Johnson (Petter Eklöf, Karl Jonsson).

Tredje perioden: 6–0 (46.11) Pontus Eklöf (Petter Eklöf, Viktor Nilsson-Westlund), 7–0 (47.53) Markus Ruuskanen (Lucas Frank), 8–0 (49.03) Bradey Johnson (Lucas Frank), 9–0 (49.50) Viktor Nilsson-Westlund (Lukas Isaksson), 10–0 (54.56) Gabriel Eklund (Petter Eklöf, Lukas Isaksson), 11–0 (55.39) Oliver Nilsson (Bradey Johnson, Kalvyn Watson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Tranås: 4-0-1

Kungälv: 1-1-3

Nästa match:

Tranås: Huddinge IK, borta, 24 oktober

Kungälv: Tingsryds AIF, borta, 26 oktober