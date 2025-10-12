Målfest när Mjölby krossade Järfälla i ProTrain Arena

Mjölby-seger med 6–0 mot Järfälla

William Lagerqvist gjorde två mål för Mjölby

Tredje raka segern för Mjölby

Mjölby hade inga problem med Järfälla i hockeyettan södra och vann hemma med 6–0 (2–0, 3–0, 1–0).

Järfällas tränare Thomas Ahlperby tyckte till om matchen:

– Ja, den var tung.

Mjölby har nu en fin svit med tre matcher i rad utan att ha släppt in mål.

William Lagerqvist gjorde två mål för Mjölby

William Lagerqvist gjorde två mål, övriga mål för hemmalaget gjordes av David Lindholm, Edvin Lundqvist, Christoffer Rapp och William Strand.

För Mjölby gör resultatet att laget nu ligger på andra plats i tabellen medan Järfälla är på 13:e plats.

Den 5 november möts lagen återigen, då i Järfälla Ishall.

I nästa omgång har Mjölby Kungälv borta i Oasen, onsdag 15 oktober 19.00. Järfälla spelar hemma mot Karlskrona fredag 17 oktober 19.00.