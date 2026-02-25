Målfest när Mariestad krossade Kungälv i Mariehus Arena

Seger för Mariestad med 8–1 mot Kungälv

Anton Persson matchvinnare för Mariestad

Tredje raka nederlaget för Kungälv

Mariestad hade inga problem med Kungälv i hockeyettan södra och vann hemma med utklassningssiffrorna 8–1 (2–1, 3–0, 3–0).

Mariestad hade före onsdagens hemmamatch fyra förluster i rad.

Mariestad–Kungälv – mål för mål

Kungälv tog ledningen i början av första perioden genom Oliver Marcusson.

Anton Blomberg och Anton Persson gjorde att Mariestad vände till underläget till ledning med 2–1.

Även i andra perioden var Mariestad starkast och gick från 2–1 till 5–1 genom två mål av Max Wennlund och ett mål av Anton Persson.

Mariestad fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 8–1. Målen i sista perioden gjordes av Jeremias Lindewall, Wiggo Weinö och Robin Höglund.

Mariestads Anton Blomberg stod för ett mål och tre assists, Max Wennlund gjorde två mål och ett målgivande pass och Karl Umegård hade tre assists.

Med en omgång kvar är Mariestad på åttonde plats i tabellen medan Kungälv är på 17:e plats.

När lagen senast möttes vann Mariestad med 2–0.

På lördag 28 februari 16.00 spelar Mariestad borta mot Järfälla och Kungälv hemma mot Karlskrona.

Mariestad–Kungälv 8–1 (2–1, 3–0, 3–0)

Hockeyettan södra, Mariehus Arena

Första perioden: 0–1 (1.51) Oliver Marcusson (William Jacobson, Hannes Asp), 1–1 (4.45) Anton Blomberg (Karl Umegård, Linus Lööf), 2–1 (10.58) Anton Persson (Manne Håkansson, André Astley Rydberg).

Andra perioden: 3–1 (26.08) Max Wennlund (Anton Blomberg, Karl Umegård), 4–1 (33.36) Max Wennlund (Karl Umegård, Anton Blomberg), 5–1 (34.20) Anton Persson (Liam Svensson, Lukas Cederholm).

Tredje perioden: 6–1 (42.13) Jeremias Lindewall (Anton Blomberg, Max Wennlund), 7–1 (51.39) Wiggo Weinö (Oscar Lundin, Linus Lööf), 8–1 (53.50) Robin Höglund (Oscar Lundin, Liam Svensson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Mariestad: 1-1-3

Kungälv: 1-1-3

Nästa match:

Mariestad: Järfälla HC, borta, 28 februari 16.00

Kungälv: Karlskrona HK, hemma, 28 februari 16.00