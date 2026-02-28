Målfest när Borås krossade Tyringe i Borås Ishall

Borås-seger med 7–0 mot Tyringe

Borås Hugo Ek Koskela tvåmålsskytt

Jonathan Andersen matchvinnare för Borås

Borås hade inga problem med Tyringe i hockeyettan södra och vann hemma med utklassningssiffrorna 7–0 (1–0, 3–0, 3–0).

Det här var femte gången den här säsongen som Borås målvakter höll nollan.

Hugo Ek Koskela gjorde två mål för Borås

Borås tog ledningen efter 13.25 genom Jonathan Andersen efter pass från Hugo Ek Koskela och Emil Smedberg.

Borås startade andra perioden bäst och gick från 1–0 till 4–0 genom två mål av Hugo Ek Koskela och ett mål av Kalle Bartholdsson.

Borås fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 7–0. Målen i sista perioden gjordes av Jesper Andersson, Anton Davidsson och Pontus Netterberg.

Hugo Ek Koskela gjorde två mål för Borås och spelade dessutom fram till ett mål och Jesper Andersson stod för ett mål och två assists.

Borås har tre segrar och två förluster och 21–10 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Tyringe har två vinster och tre förluster och 8–15 i målskillnad.

Det här betyder att Borås slutar på nionde plats och Tyringe på 16:e plats. Borås är därmed klart för kval till kvalspel.

Säsongens första möte lagen emellan vann Borås med 3–1.

Borås–Tyringe 7–0 (1–0, 3–0, 3–0)

Hockeyettan södra, Borås Ishall

Första perioden: 1–0 (13.25) Jonathan Andersen (Hugo Ek Koskela, Emil Smedberg).

Andra perioden: 2–0 (23.15) Kalle Bartholdsson (David Back Nilsson, Jesper Andersson), 3–0 (31.23) Hugo Ek Koskela, 4–0 (33.20) Hugo Ek Koskela (Christian Lindberg).

Tredje perioden: 5–0 (40.44) Pontus Netterberg (Jesper Andersson), 6–0 (54.42) Jesper Andersson (Oliver Olsson, Pontus Netterberg), 7–0 (58.36) Anton Davidsson (Philip Bertilsson, Oliver Olsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Borås: 3-0-2

Tyringe: 2-0-3