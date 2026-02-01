Målfest för Vallentuna – 7–0 borta mot Kiruna

Det blev en storseger för Vallentuna när laget mötte Kiruna borta i hockeyettan norra. Matchen slutade 0–7 (0–2, 0–3, 0–2). Senast lagen möttes vann Kiruna med 2–5.

William Hedman var den stora snackisen, som stod för hela fyra mål för Vallentuna.

William Hedman gav gästande Vallentuna ledningen efter 13.36 efter förarbete av Theo Hårdstam och William Wassberg. Laget ökade ledningen till 0–2 när William Hedman på nytt slog till med assist av Fredrik Svennas och Theo Hårdstam efter 16.09.

Även i andra perioden var Vallentuna starkast och gick från 0–2 till 0–5 genom mål av Ludwig Andersson, Samuel Lidström och William Hedman.

5.23 in i tredje perioden slog William Hedman till återigen framspelad av Melker Plars och Theo Hårdstam och ökade ledningen. Vallentuna gjorde också 0–7 genom Casper Andersson efter förarbete från Fredrik Svennas och Leo Hällvik efter 6.50.

Nästa motstånd för Kiruna är Falu IF. Vallentuna tar sig an Strömsbro hemma. Båda matcherna spelas lördag 7 februari 16.00.

Kiruna–Vallentuna 0–7 (0–2, 0–3, 0–2)

Hockeyettan norra, Lombiahallen

Första perioden: 0–1 (13.36) William Hedman (Theo Hårdstam, William Wassberg), 0–2 (16.09) William Hedman (Fredrik Svennas, Theo Hårdstam).

Andra perioden: 0–3 (25.56) Ludwig Andersson (Filip Sundell, Fredrik Svennas), 0–4 (33.09) Samuel Lidström (Edwin Nordin), 0–5 (35.27) William Hedman (Theo Hårdstam, Tarik Mahmutovic).

Tredje perioden: 0–6 (45.23) William Hedman (Melker Plars, Theo Hårdstam), 0–7 (46.50) Casper Andersson (Fredrik Svennas, Leo Hällvik).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kiruna: 2-0-3

Vallentuna: 2-0-3

Nästa match:

Kiruna: Falu IF, borta, 7 februari 16.00

Vallentuna: Strömsbro IF, hemma, 7 februari 16.00