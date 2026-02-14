Tyringes Ludwig Laband matchhjälte mot Nyköping

Tyringe segrade – 1–0 mot Nyköping

Ludwig Laband matchvinnare för Tyringe

Fjärde raka nederlaget för Nyköping

Tyringe vann med 1–0 mot Nyköping på hemmaplan i hockeyettan södra. Matchens enda mål gjorde Ludwig Laband, inskickat i andra perioden.

Nyköpings huvudtränare Tobias Snäll:

– Återigen tight match där vi tyvärr inte lyckas peta in pucken. Vi skapar mängder med chanser men det ville sig inte riktigt.

Det här var fjärde gången den här säsongen som Tyringe höll nollan.

Resultatet innebär att Nyköping nu har fyra förluster i rad.

Grästorps IK nästa för Tyringe

Tyringe har två segrar och tre förluster och 9–12 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Nyköping har en vinst och fyra förluster och 10–17 i målskillnad.

Det här betyder att Tyringe är kvar på 15:e plats och Nyköping stannar på 19:e plats, i serien.

När lagen senast möttes vann Nyköping med 4–3 efter straffläggning.

På fredag 20 februari 19.00 spelar Tyringe hemma mot Grästorps IK och Nyköping hemma mot Borås.

Tyringe–Nyköping 1–0 (0–0, 1–0, 0–0)

Hockeyettan södra, Tyrs Hov Sportcentra

Andra perioden: 1–0 (22.27) Ludwig Laband (Arvid Kruukka).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Tyringe: 2-0-3

Nyköping: 1-0-4

Nästa match:

Tyringe: Grästorps IK, hemma, 20 februari 19.00

Nyköping: Borås HC, hemma, 20 februari 19.00