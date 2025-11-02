Linus Rydell i målform när Surahammar vann mot Falu IF

Surahammar vann med 5–3 mot Falu IF

Surahammars femte seger på de senaste sex matcherna

Linus Rydell med två mål för Surahammar

Hemmalaget Surahammar tog hem de tre poängen efter seger mot Falu IF i hockeyettan norra. 5–3 (1–2, 3–1, 1–0) slutade matchen på söndagen.

Falu IF:s tränare Torbjörn Johansson om matchen:

– En bra första period. Sen hade vi några olyckliga situationer i andra där vi var hårt straffade. Hade några lägen i tredje men fick inte utdelning.

Segern var Surahammars femte på de senaste sex matcherna.

Wille Ekman-Cederborg bakom Surahammars seger

Falu IF tog ledningen i början av första perioden genom Marcus Åberg.

Surahammar kvitterade till 1–1 genom Lukas Henze efter 6.00.

Falu IF tog ledningen på nytt genom William Danielsen efter 13.28 i matchen. Surahammar gjorde dock tre raka mål i andra perioden och gick från underläge 1–2 till ledning med 4–2.

Falu IF reducerade dock till 4–3 genom Oliver Pentler med 2.21 kvar att spela av perioden. Surahammar punkterade matchen med ett 5–3-mål med 1.35 kvar att spela återigen genom Linus Rydell. Därmed hade Surahammar vänt matchen. Det fastställde slutresultatet till 5–3.

Linus Rydell gjorde två mål för Surahammar och ett målgivande pass.

För hemmalaget betyder resultatet tionde plats i tabellen. Falu IF är på 17:e plats. Surahammar var på 19:e plats i tabellen för 22 dagar sedan, men har fått ett lyft.

Söndag 9 november 16.00 spelar Surahammar hemma mot Väsby IK HK. Falu IF möter Väsby IK HK borta i Vilundaparkens Ishall A onsdag 5 november 19.00.

Surahammar–Falu IF 5–3 (1–2, 3–1, 1–0)

Hockeyettan norra, XLNT AKUSTIK Arena

Första perioden: 0–1 (5.16) Marcus Åberg (Ibrahim Qufaj), 1–1 (6.00) Lukas Henze (Hampus Sjölund, Shane Heffernan), 1–2 (13.28) William Danielsen (Viggo Aspling, Pontus Falk).

Andra perioden: 2–2 (25.54) Linus Rydell (Wille Ekman-Cederborg, Markus Hansson), 3–2 (31.59) Sebastian Ehrencrona (Linus Rydell, Felix Filipson), 4–2 (32.38) Wille Ekman-Cederborg (Lukas Henze, Wille Hedqvist), 4–3 (37.39) Oliver Pentler (Albin Arvidsson).

Tredje perioden: 5–3 (58.25) Linus Rydell.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Surahammar: 4-1-0

Falu IF: 2-0-3

Nästa match:

Surahammar: Väsby IK HK, hemma, 9 november

Falu IF: Väsby IK HK, borta, 5 november